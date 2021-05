PIJEMO IH JER VERUJEMO DA SU DOBRI I ZDRAVI: Na ova 4 čaja lekari nas upozoravaju da PODIŽU PRITISAK i prave proble

Čaj ima brojne zdravstvene blagodati, ali to ne znači da možete da ga pijete bez razmišljanja. U zavisnosti od načina obrade, trenutnog zdravstvenog stanja osobe i količine koja se unosi, pojedini od ovih toplih napitaka mogu da nanesu ozbiljnu štetu organizmu.

Čaj od mente

Ako često ovna konzumacija čaja od mente može imati dugoročne zdravstvene posledice. "Previše ovog čaja može da deluje nadražujuće i toksično na telo. To je zato što aktivni sastojak mente, mentol, utiče i uništava naše biološke sisteme grejanja i hlađenja", objasnila je stručnjak za ishranu Selin Bajtman, piše "Eat This, Not That!".

Čaj sa limunom

Čaj koji se pravi tako što se u vodi skuvaju kriške limuna ima viši nivo olova u poređenju sa drugim vrstama ovog napitka. Osim toga, odlikuje se povećanim nivoom fluorida i kiselosti, što može dovesti do propadanja zuba i stvaranja čireva u ustima.

Čaj od sladića

Ovaj čaj može podići krvni pritisak. Lekari savetuju svima koji uzimaju lekove za hipertenziju da odustanu od ovog napitka. Međutim, čak i ako nemate problema sa krvnim pritiskom, bolje je ograničiti unos čaja od sladića kako ne bi došlo do njegovog stalnog porasta.

