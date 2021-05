Tulijum laser od 200 vati pomaže muškarcima da uklone kateter i mokre normalno

Visokotehnološke operacije obavljaju specijalisti Laser Meda u 4 filijale u Bugarskoj i Srbiji.

Adenom prostate može da oteža mokrenje do te mere da ga blokira. U većini slučajeva to se desi iznenada. U razmaku od nekoliko dana do jedne nedelje mlaz urina progresivno slabi, a posete toaletu bivaju sve češće i traju sve duže. Urin ističe u kapima i dolazi do akutnog zadržavanja urina ili nemogućnosti da urin samostalno isteče. Ishod toga je postavljanje katetera – specijalne cevi koja povezuje mokraćnu bešiku sa kanalom i omogućava slobodno oticanje urina. Kako bi se izbegla ta situacija, proverava se stanje prostate bar jednom godišnje.

Za muškarca s uvećanom prostatom postavljanje katetera jedna je od najvećih neprijatnosti koja mu se može dogoditi. Čak i ako zanemari prisustvo stranog tela u organizmu, stalno ga prati osećaj nečistoće i ograničenost kretanja. Neprijatnost je danonoćna. Ali, to nije ono najvažnije. Još neprijatnije je to što kateter ,,otvara vrata“ infekcijama. Osećaj peckanja, bol u karlici, svrab i iritirana koža oko katetera deo su nelagodnosti na koje se pacijenti žale i koje zahtevaju kontinuirano lečenje. I tako prolaze meseci i godine u nevoljnom življenju s kateterom.

Jednokratnom operacijom Tulijum laserom od 200 vati uklanja se kateter i uspostavlja normalno mokrenje sa jakim, neisprekidanim i bistrim mlazom. Suvišno tkivo prostate se isparava beskrvno, precizno, bez traume, bez istrumenata za rezanje. Isključivo jačinom laserske energije.

Tulijum drži prvo mesto u preciznosti u laserskoj hirurgiji prostate po razumnoj ceni. Po prvi put laser je toliko bezopasan za okolna tkiva. To duguje najnižem stepenu prodiranja u tkivo – samo 0,2 mm. U poređenju s Tulijumom ne postoji snažniji laserski sistem u Srbiji, a to znači da se mogu operisati svi obimi prostate. Laserska hirurgija je pogodna čak i za muškarce sa lošim opštim zdravstvenim stanjem (kao npr. dijabetes, postavljen bajpas, antikoagulantna terapija itd.) koji ne mogu obaviti standardnu operaciju, te ovi muškarci ponovo imaju šansu da mokre normalno.

Nakon isparavanja prostate znatno se menja mlaz urina – postaje jak, neisprekidan i bez tegoba. Noćna ustajanja se smanjuju i postepeno iščezavaju. A muškarci koji su živeli s kateterom, nakon operacije više nemaju potrebe za njim.

