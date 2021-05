DR GORDANA PETROVIĆ, AKUPUNKTURISTA: Ljudi akupunkturu vide kao magičan čin, misle da jednim ubodom problem nestaje!

Danas smo u Pulsu Srbije ugostili doktorku Gordanu Petrović, specijalistu tradicionalne Kineske medicine u oblasti akupunkture.

foto: Kurir televizija

- Ja sam sa 20 godina išla na akupunkturu i tu mi se dopao taj kineski pristup. Imala sam potpuno drugu karijeru, ali eto podvukla sam crtu i odlučila se za kinesku medicinu. U mom slučaju, pošto sam bila pijanistkinja, imala sam tegobe sa zglobovima i meni je akupunktura tu pomogla. Oslobodila me je i stresa pred nastupe - rekla je doktorka.

foto: Kurir televizija

Na svetskom nivou to nije neobično, ali koliko je akupunktura kod nas ovde u Srbiji integrisana u segmente interne medicine?

- Ljudi misle ovde da akupunktura odmah leči problem, da se jednim ubodom sve rešava. Ali to nije tako, potrebno je mnogo stvari da se uklopi da bi se došlo do dugotrajnog rezultata. Potrebna je međusobna saradnja pacijenta i doktora. U Srbiji je akupunktura zastupljena sve više, akupunkturologa ima sve više i meni je drago zbog toga. Mi radimo kao energetski kanal koji pomaže pacijentima da se oporave. Ukoliko je u pitanju hroničan problem, treba više vremena. Ali negde se preporučuje terapija od 3 do 5 nedelja za početak. Radi se na kompletnom životnom stilu, tako da je bitno naglasiti da se ne radi samo o bockanju iglica - objasnila je Gordana Petrović, specijalista tradicionalne Kineske medicine u oblasti akupunkture.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:17 Dr Dragana Petrović Popović upozorila: Prestanite da koristite solarijum, to je glavni uzrok melanoma