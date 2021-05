U NOGAMA ME NEŠTO PECKA, NE MOGU DA SE NAMESTIM! Dr Babić otkrio šta nikako ne treba da nosite zbog VENA i kako da ih masirate

Pacijenti na jednostavan i lak način dolaze do relevantnih i personalizovanih informacija. Ne može da zameni klinički pregled, ali razgovor sa stručnjacima je uvek bolja opcija od guglanja na internetu. Lekari su tu da preko anamneze pacijenta daju najbolje savete, a pitanja za naše lekare-saradnike možete da pošaljete na mejl zdravlje@kurir.rs.

Na probleme sa venama ove nedelje odgovarao je ass.dr sc. med. Seđan Babić, vaskularni hirurg u IKVB "Dedinje", asistent na katedri na Hirurgiji sa anestezijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, predavač za UZ dijagnostiku.

1. Tokom dana sve više osećam težinu i nadutost u nogama, a kada naveče legnem, ne mogu da se opustim i brzo zaspim, bez obzira na umor. Unogama me nešto pecka, tražim pogodan položaj, a njega nema.

→ Osećaji težine i nadutosti u nogama, posebno posle dužeg stajanja i u večernjim satima, spadaju u rane simptome vaskularne bolesti. To su i „mravinjanje” u nogama, koje vi imate i opisujete kao peckanje, bolovi i grčevi, a javljaju se zbog poremećenog protoka krvi u venama, što može da dovode i do oštećenja mikrocirkulacije i limfnog sistema. Ovo potencijalno problematično oboljenje može da se sanira. Nažalost, mnogi se uopšte ne obraćaju lekaru dok koža, na sada već bolnim nogama i sa izraženim venama, ne promeni boju i ne pojave se rane koje ne mogu da zarastu. Samo pet odsto pacijenata s problemima koje navodite odlazi kod lekara na vreme. Većina, čak i kad imaju dugogodišnje tegobe, posebno kada uoče izražene vene na nogama, gledaju na njih kao na estetski, a ne zdravstveni problem, koji može i te kako da se iskomplikuje. Dok vaskularni hirurg tačno ne proceni vaše stanje, potrudite se da što više šetate (najbolje po prirodi), brzo hodajte do posla, kada idete negde sa decom (ne brinite, ovu novinu će prihvatiti kao zanimljivu igru), šetate ljubimce ili odlazite u kupovinu. Izbegavajte uske pantalone i tesan donji veš jer otežavaju dotok krvi u prepone, obezbedite udobnu obuću, a elastične zavoje i čarape nosite samo po preporuci lekara. Odlazak u banju ili na bazen se isto preporučuje: dok plivate, pritisak vode na noge deluje kao čarape za vene! Kada masirate noge, uvek to činite u smeru srca, a donji deo kreveta podignite 5 cm.

2. Majka ima izuzetno izražene vene na nogama. Čini mi se da su se odjednom pojavile, prethodno su se dugo mogli videti samo kapilari. Nisu joj, osim estetskog problema, pravili tegobe, pa se trudila da nosi duže suknje i na njih više nije obraćala pažnju. Međutim, u poslednje vreme sve teže hoda, plašim se da će ovakvo stanje i mene da zadesi, primetila sam vidljive kapilare.

→ Proširene vene su posledica slabosti konstitucije zidova vena i zalistaka. Ukoliko su oba roditelja patila od proširenih vena i imala komplikacije, u 80 odsto slučajeva to će se dogoditi i njihovim naslednicima ako nakon pojave prvih simptoma ne obezbede pravilnu dijagnostiku i terapiju. Zato vam savetujem da ne odlažete pregled kod vaskularnog hirurga, a i majku da odmah povedete kod specijaliste za ovu oblast. Vene nabreknu kada zalisci u venama oslabe. Krv u nogama zaostaje, skuplja se, vraća nazad, ne ide samo ka srcu, kako bi trebalo. To vodi do njihovog daljeg širenja i nastanka varikoznih vena. Ni vidljivi kapilari nisu naivni. Upozoravajući su znak šta sve može da se dogodi. Dobro je to što se problem s proširenim kapilarima najlakše rešava: lek se ambulantno ubrizgava u krvni sud i zatvara ga. Ovog problema nisu pošteđeni ni mladi, ni stari, ni sportisti, a žene posebno. Ne bi trebalo da budemo ugroženi ukoliko se odmah javimo lekaru kada primetimo da su površinske vene blago proširene ili da su popucali kapilari. Dijagnoza se lako uspostavlja dobrim kliničkim pregledom, ultrazvučnim pregledom ili skenerom. U suprotnom, može da nastane tromboza, sa znacima zapaljenja (tromboflebitis). Javlja se kod 50 odsto pacijenata koji ovaj problem vide kao estetski, a u 5-15 odsto slučajeva dovodi i do tromboze dubokog venskog sistema. Stvaraju se krvni ugrušci u veni, a oboljenje se manifestuje crvenilom, osećajem toplote na tom mestu i bolom. Opasno je što može da se proširi na duboki venski sistem. Napada i pluća - embolija, odnosno začepljenje grana plućne arterije, u tom slučaju je rezultat velikog nemara!

