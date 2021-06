AKO VAS BOLE LEĐA, POSTOJI NAČIN DA OLAKŠATE SEBI: Radite OVE vežbe i obavezno ISTEŽITE mišiće svaki put pred trening!

Sačuvajte leđa i poboljšajte stanje kičmenog stuba, a istezanje mišića je neophodno kod svake vrste treninga, rekreativnog ili profesionalnog, bez obzira na starosnu dob piše Srđan Anđelkov, specijalista fizioterapije, međunarodni ekspert za dijagnostičke metode i tehnike manuelne terapije u praksi, posebno kičmenog stuba i perifernih zglobova.

Da li znate da se zdravstveni radnici širom sveta, pored prehlade, kod pacijenata najviše bave bolom u leđima? Stražnji deo trupa muči mnoge; predeo našeg tela od potiljka i ramena do "tamo onog mesta" jeste savitljiv i svašta može, ali samo pod jednim uslovom - ako mu posvećujemo punu pažnju.

Rezultata neće biti ako samo sedite, to slabi leđne mišiće, a mogu da vam se osvete i konstantan rad u sagnutom položaju, dizanje tereta. Pravilno vežbanje i rekreativno bavljenje sportom ne mogu da naštete vašim leđima - i te kako su dobra prevencija, pa bi bilo odlično da se, s obzirom na vaše stanje (sa bolovima i tegobama ili bez njih), posavetujete sa fizioterapeutom koje korake bi trebalo da preduzmete.

Naravno, ako vas leđa baš bole, i to dosta dugo traje, idite kod lekara, koji će vam preporučiti odgovarajuće lekove, uglavom su to nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). S njihovom upotrebom ne treba preterivati zbog eventualnih štetnih efekata, pre svega na želudac. I fizijatar će vam potvrditi da se u prva tri do četiri dana od nastanka problema uzimaju redovno, kasnije po potrebi, samo u fazama jačeg bola. Reći će vam i da bol u leđima ne zahteva strogo mirovanje. Ono može da bude kontraprodktivno ako traje duže od 48 sati jer u ovom vremenskom periodu može da dođe do dodatnog slabljenja mišića, ali i veoma opasne pojave zgrušavanja krvi u venama.

Različite vežbe (jačanje mišića leđa) dolaze u obzir kod hroničnih stanja, dok kod akutnog bola njihova primena nema posebnog opravdanja.

Mišići su elastični i imaju sposobnost da se izdužuju i skupljaju zbog svoje jedinstvene građe. Što su elastičniji i snažniji, manja je mogućnost njihovog povređivanja, kao i povređivanja ligamenata, zglobova i kostiju. Da bi tako i ostalo, dan započnite istezanjem. Tako će se povećati njihova ishrana i prokrvljenje, ubrzaće se oporavak posle vežbanja. Istezanje je važno kod preveniranja i ublažavanja bola u kičmenom stubu, stanja posle povređivanja mišića, osteoporoze, reumatskih oboljenja. Dokazano je da se svakodnevnim istezanjem i jačanjem mišića bol u leđima i perifernim zglobovima može ublažiti, a jačanjem se i funkcija može popraviti. Istezanje mišića je stoga neophodno kod svake vrste treninga, rekreativnog i profesionalnog, bez obzira na starosnu dob.

Pred vama je set preventivnih vežbi kod bola u donjem, lumbalnom delu leđa. Svaku od ove četiri vežbe ponovite po 10 puta u jednoj seriji, dva puta dnevno. Ako ih zaista budete radili svakodnevno, nesumnjivo će uticati na poboljšanje stanja vašeg kičmenog stuba.

Svaki dan ih pazite i mazite Na početku svake fizičke aktivnosti organizam morate da pripremite zagrevanjem. Preporučuje se hod brzim tempom bar pet minuta, trčanje u mestu tri minuta ili penjanje uz stepenice tri minuta. Mišići će vam biti zahvalni, posebno oni uz kičmu. U suprotnom, mogu da vam se osvete bolom. Ako ste zaposleni, radite u kancelariji i primorani ste da dugo sedite, možete da sagorite dodatne kalorije, ali i da se bolje osećate ako iskoristite svaku priliku za kratku šetnju. I leđa to vole. Prošetajte do kolega umesto da ih nazovete telefonom ako treba nešto da ih pitate ili nešto da im predate, koristite stepenište umesto lifta (svakih 10 stepenika sagori četiri kalorije), hodajte obavezno u vreme pauze. Ako ste primorani da razgovarate telefonom, nemojte da sedite nego ustanite i hodajte po kancelariji. Na svakih 15 do 20 koraka potrošićete jednu kaloriju. Podignite i noge svakodnevno tri do pet minuta u povišeni položaj kako biste podstakli krvotok. Zbog svega ovoga i leđa će vam biti veoma zahvalna - lakše će razgibana da vas služe.

