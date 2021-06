SUPERHRANA IZ PRIRODE: Ovo VOĆE je odlično za STOMAK, pozitivno utiče na SRCE i ima mnogo VITAMINA!

Kajsije su niskokalorične, 100 g ima samo 49 kalorija, sadrže 85% vode, 11 g ugljenih hidrata, obilje vitamina i minerala, zanemarljivu količinu masti dok su aroma i ukus - perfektni!

Najbolji dirigent

Mirisne kajsije sadrže veliku količinu kalijuma, 250 mg na 100 g (dve do četiri kajsije), zato odlično utiču na uravnoteženje srčanog ritma. Ovaj bitan mineral po naše zdravlje zaslužan je i za dobro funkcionisanje mišića, mozak drži budnim, trudi se da višak tečnosti izbaci iz organizma i drži je u optimalnoj količini. Voćka koja potiče sa severoistoka Kine omiljena je u svim krajevima sveta jer mnogo znači i za razvoj dece. Samo 100 g ima toliko vitamina A da zadovoljava dnevne potrebe mališana do šest godina, 3/4 potreba malo starijih. Graditelji su celokupnog zdravlja osoba svih uzrasta, a posebno trudnica i dojilja. Jedite ih svaki dan, sezona kratko traje!

Perfektne za stomak

Moderna ishrana nam sve više uskraćuje namirice s vlaknima, a kajsije su odličan izvor. Vlakna su ključna za naše celokupno zdravlje, posebno za digestivni trakt. U kajsijama se izdvajaju po tome što su rastvorljiva u vodi, pa su u stanju da mnogo lakše kontrolišu količinu holesterola u krvi, perfektan su saveznik u održavanju kardiovaskularnog zdravlja. Pored toga, vlakna nam omogućavaju optimalan metabolizam, sprečavaju konstipaciju, a pomažu da se osećamo sitim. Kako ide letnja sezona, uvek ponesite sa sobom koju kajsiju. Posebno na plažu: jako sunce može da dovede do dehidratacije - povratićete elektrolite i energiju, likopen će ubrzati crnenje kože.

Oprezno sa košticama

"Gorki badem" je izuzetan izvor vitamina B17, koji može da se nađe i u košticama šljive, jabuke i breskve. Ovaj vitamin zaista može da pomogne tokom borbe s kancerom, prilikom lečenja obolelih respiratornih organa, artritisa, kod visokog krvnog pritiska. Međutim, pojedini naučnici tvrde da u konzumiranju koštica treba da budemo oprezni jer, pored svega pozitivnog, sadrže i veoma opasnu materiju, otrovni cijanid. Zato preporučuju da se dnevno uzmu najviše dve-tri koštice kako bi se izbegla glavobolja. Ako preterate, vrlo lako je moguće da osetite mučninu ili da vam poraste telesna temperatura. Zabeleženi su i slučajevi kome.

Mala ograničenja

Preporučuju se za bolje varenje, kod anemije jer sadrže dosta gvožđa, ali bi astmatičari i pacijenti koji boluju od opstruktivne bolesti pluća trebalo da izbegavaju suve kajsije ako na deklaraciji pakovanja pročitaju da sadrže aditiv E220. To je oksid sumpor, koji se dodaje kajsijama kako bi sačuvale lepu narandžastu boju, a u većoj količini može da izazove suženje disajnih puteva. Ko ima navedene probleme, može da pojede dve suve kajsije dnevno, odlična su zamena za slatkiše. Savet podjednako važi i za one koji žele da održe telesnu masu ili se trude da smanje broj kilograma uoči letnje sezone, s obzirom na to da ovo suvo voće sadrži mnogo više kalorija nego sveže.

