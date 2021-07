Da se u laticama ovog opojnog, neprevaziđenog cveta nalazi lek, znali su još drevni doktori, piše Milka Raičević, licencirana dijetetičarka - nutricionistkinja, aromaterapeutkinja.

U medicinske svrhe prvo su počeli da ga koriste Arapi protiv plućnih bolesti i tuberkuloze, a njegovi plodovi, bogati vitaminom C, bili su efikasni i protiv skorbuta. Širom planete ubrzo su se uverili da je ruža odlična u eliminisanju glavobolje, problema u stomaku, kod upala desni i krajnika, ispiranja čireva i ušiju. Pokazala se i kao prefinjen melem za kožu. Uz sve to - slatki miris ruže je podsticao i podstiče pozitivne emocije i dobro raspoloženje, svima koji je uzgajaju ili imaju oko sebe pružao je i danas pruža osećaj blaženstva, ali i luksuza.

Danas najveću primenu ima u kozmetici, za negu kože lica i tela. I u starom Rimu su žene dodavale latice ruže u vodu za kupanje kako bi im telo uvek bilo mlado i jedro, noću su ih stavljale na lice da umanje bore. Sada to pripadnice lepšeg pola čine pomoću eteričnog ulja ruže koje je sastojak najsavremenijih (i skupih!) krema protiv starenja kože.

Eterično ulje ruže nije samo u svrsi lepote. Koristi se u aromaterapiji kod lečenja anksioznosti, depresije, loših osećaja, potištenosti, melanholije... Veoma je jakog antibakterijskog i protivgljivičnog delovanja. Lekovite kupke s laticama ruže ili s uljem od ruže upotrebljavaju i oni kojima nije mnogo stalo do spoljnjeg izgleda jer je otkriveno da olakšavaju tegobe reumatološkim bolesnicima. Za masažu bolnih mesta može da se koristi ružina vodica, koju i sami možete da napravite: ostavite desetak dana namočene ružine latice, pa ih koriste kod reume i gihta. A kako je ruža kraljica nad kraljicama, možete vodicu upotrebiti i u borbi protiv peruti, za uklanjanje akni.

Sirup od ruže će vam ojačati srce, a sok i tonik odagnati simptome širokog spektra oboljenja. Ružino vino je takođe cenjeno: dobija se kuvanjem latica ruže u vinu i osvežava umorno telo, smiruje hemoroide, bolove u rektumu i materici. Ako vino grgljate, pobedićete probleme u usnoj šupljini, posebno afte. Kada su listovi u pitanju - i oni su dobrodošli. Sveže ubrani, dobro oprani i izgnječeni listovi ruže mogu da pomognu ako su vam oči suzne. Stavite na oči oblog, rešiće ovaj problem, baš kao i što će pomoći da se izvuče gnoj iz čireva. Ujedno će smanjiti otok. Naravno, ruža može da se koristi i u kuhinji. Slatko od ruža je neprevaziđen delikates, omiljen je i žele, ali i ružin hleb.