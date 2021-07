SUPERHRANA IZ PRIRODE: Breskva je sočna i aromatična, odlična je za DIJETU, otklanja STRES i puna je VITAMINA!

Ove sočne i aromatične letnje plodove zavolećete još više kada otkrijete njihove brojne zdravstvene prednosti. Breskve su zdrave i veoma ukusne.

foto: Profimedia

1. Besprekoran čuvar

Puna je proteina, vitamina C, vitamina A, E, i K, mangana, vlakana, gvožđa i kalijuma, a sadrži manje od gram masti! Uz to, breskva ima fenole, koji sprečavaju ulazak molekula masti u krvotok i stvaranje LDL holesterola, faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih i srčanih oboljenja. Vitamin C ujedno štiti ćelije kože od slobodnih radikala, u stanju je da umanji bore, dok vitamin E hidrira kožu i doprinosi njenom oporavku u slučaju oštećenja. Tokom letnjih meseci nosite uvek sa sobom bar po jednu breskvu, neviđeno bogatstvo antioksidanata u vašem organizmu počeće da deluje već za 30 minuta od konzumiranja.

2. Čisti sve otrove

Najzdravije i najhranjivije su sirove zrele breskve. Sve sorte, a ima ih preko 2.000, odličan su čistač organizma i diuretik. Zahvaljujući optimalnom nivou svih nutrijenata neophodnih da održimo ili poboljšamo zdravlje, ali i obilju vlakana, breskve su bez premca za proces uklanjanja toksina iz organizma. Želudac, jetra, bubrezi i debelo crevo obožavaju breskve jer sprečavaju razna oboljenja gastrointestinalnog i urinarnog trakta, pre svega pojavu čira i bolesti bubrega. Naučnici su utvrdili da konzumiranje samo jedne breskve dnevno na duže staze znatno umanjuje rizik od raka debelog creva.

foto: Profimedia

3. Voćka za smirenje

Mnogi je tako zovu jer su primetili da im uspešno otklanja stres. Od breskve možete da napravite i kupku za opuštanje. Cvetove breskve prokuvajte u vodi i dodajte kašiku meda, pa sipajte u kadu s vodom. Kupka ima dokazano umirujuće dejstvo - smanjuje anksioznost. Kada je čaj u pitanju, a pravi se od lišća i kore drveta ove vanserijske voćke, odličan je ako želite da umirite kašalj, hronični bronhitis ili gastritis. Breskva zapravo umiruje sve organe; sprečava oštećenje ćelija, čuvar je naših očiju, odličan je borac protiv kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa. Od davnina je cenjena i kao afrodizijak.

4. Pogodna za dijetu

Sveže breskve su odličan izbor za sve koji žele da smršaju ili da održe telesnu težinu, kao i za one koji vode računa o tome da organizam snabdeju korisnim nutrijentima. Jedna breskva prosečne veličine (150 g) sadrži samo 59 kalorija. Isto toliko ima i kompot od bresaka. Sušena voćka je nešto "teža", u 100 g se nalazi 77 kalorija, ali je zato prirodni sok od breskve pravi šampion - 1 dl ima samo 48 kalorija. Činjenice su malo drugačije kada su u pitanju pekmez ili pita. Pekmez od breskve u količini od 100 g sadrži najviše kalorija - 260; sledi ga pita, čijih 100 g može da vas "obogati" sa 223 kalorije.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Zdravlje)

Bonus video:

02:16 SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O MAJČINOJ DUŠICI