NOVAK ĐOKOVIĆ DO DETALJA OPISAO ŠTA JEDE: Pije mlaku vodu sa limunom, SMUTI, a ima i HRANE koju nikada ne jede iz OVIH razloga

Godina je 2007. a Nole je treći teniser sveta. Probao je sve - dizao tegove, menjao trenere, menjao ishranu, išao na operaciju nosa da bi poboljšao disanje, ali činilo se da ništa ne pomaže.

Onda je usledio Australija Open 2010. godine, jedan od najlošijih perioda za Novaka. Njegovu igru pratili su svi, a između ostalih i doktor Igor Četojević.

- Oduvek sam imao respiratorne probleme, posebno u Australiji, poput blage verzije astme. Od sedme godine gušio sam se noću. Sa godinama su mi se i alergije pojačavale. Na terenu, uz nalet adrenalina i uzbuđenja, simptomi su još gori. Zbog toga sam predavao mečeve i trebalo mi je dosta da se oporavim od meča. Dr Igor me je kontaktirao preko zajedničkih prijatelja. Imali smo par tretmana i već sam osetio prve rezultate. To je bio moj prvi susret sa biofidbek terapijom.

Pobrinuo se za fizički i mentalni deo mog zdravlja i ušao u srž problema. Naravno, ishrana je bila jedan od ključnih problema i promena ishrane je učinila mnogo za mene. Tada sam izbacio gluten, mlečne proizvode i rafinisani šećer iz jelovnika. Bila je to velika promena ali držao sam je se jer su rezultati došli odmah - kaže Novak u razgovoru sa novinarom Grajamom Besingerom.

PORODICA JE BILA ZABRINUTA U POČETKU

- Porodica jeste bila zabrinuta u početku. Nedugo potom, iz ishrane sam izbacio i crveno meso jer sam primetio da treba mnogo vremena i energije da se ono svari u telu, a ta energija mi treba za fokus i oporavak, za naredni trening, za naredni meč. To je bio inicijalni momenat koji me je doveo do sadašnjeg jelovnika koji se zasniva na biljnoj ishrani. Ne jedem ništa životinjskog porekla - kaže Nole.

ŠTA DANAS JEDE NOVAK ĐOKOVIĆ

- Kad ustanem, prvo popijem čašu mlake vode sa limunom da bih se detoksikovao. Potom na prazan stomak popijem sok od celera. Kasnije sledi zeleni smuti sa različitim algama, voćem i supernamirnicama i suplementima. U prvom delu dana jedem mnogo voća, kao i salate. Ne volim da jedem hranu koja zahteva mnogo energije za varenje, naročito ne u prvoj polovini dana. Obično jedem žitarice, recimo kinou, divlji pirinač, proso, sladak i običan krompir, kuvan na pari.

TEHNIKE UMA

U posebno teškim situacijama, poput odlučujućih trenutaka u mečevima, Novak se služi sledećom tehnikom.

- Pre svega, svesno disanje. To je najjednostavnija a najefikasnija tehnika koja mi svaki put pomogne. Pored toga, praktikujem "mindfulness" tehniku (punoumnost), vodim dnevnik, meditiram, razgovaram sa svojim timom, roditeljima, suprugom. Takođe, razgovaram i sa svojim lajf koučevima. Svako ko se profesionalno bavi sportom zna koliko je posvećenosti i truda potrebno za rezultate, ne samo u fizičkom već i u mentalnom delu igre, a to morate sami da uradite. Drugi mogu da vas razumeju, da vas ohrabre, da vam daju alate, ali sav posao morate da obavite sami - kaže Nole.

