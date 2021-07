INFEKCIJE OKA NISU BEZAZLENE! KADA TREBA POTRAŽITI POMOĆ LEKARA: Sunce žari i PALI, ali to može da uradi i VODA!

Potražite pomoć oftalmologa jer neadekvatna terapija koju samostalno provodite kod infekcije oka može da produži lečenje, ponekad i dugo nakon vašeg povratka sa letovanja piše dr mr sc. med. Snežana Babić, specijalista oftalmologije i strabologije.

Nekontrolisana i duža izloženost suncu u letnjem periodu, posebno na plaži, može uz kožu izloženu suncu da "opeče" i kožu kapaka. Same oči uglavnom ne stradaju zbog refleksnog žmurenja, ali nije retko crvenilo oba oka sa blagim osećajem pečenja i suzenjem. I treperavi odsjaj svetla na vodi može iritirati oči uz ovo termičko delovanje. U ovakvim slučajevima najčešće nije potrebna nikakva posebna terapija, dovoljno je samo da prespavate i odmorite oči.

Delovanje ultraljubičastih zraka je mnogo značajnije. Oštećenja se uglavnom javljaju u spoljnjem delu očiju, proporcionalno jačini svetla i dužini trajanja. Posle nekoliko sati smetnje se manifestuju crvenilom, fotobobijom, pojačanim suzenjem, bolom i žuljanjem u očima. Najčešće pomaže primena antibiotske masti ili uljnog rastvora koje će vam preporučiti farmaceut, ali ukoliko ubrzo ne dođe do smanjenja subjektivnih simptoma koji su, inače, vrlo burni, potražite pomoć oftalmologa.

KAKO DA SE ZAŠTITITE Najbolje je da nabavite kapu sa širokim obodom. Razne sunčane naočare, koje se leti najviše kupuju u mestu odmora, uglavnom su izrađene od plastike ili nekvalitetnog stakla i ne sadrže zaštitni UV filter. Mogu da posluže za igranje na plaži, ali za duže nošenje nisu ni preporučljive ni delotvorne.

Kada su u pitanju kupanje, plivanje, ronjenje, gledanje u vodi, prskanje - dozvolite to detetu samo ako je voda čista. I vi pripazite! Plitka voda na javnim plažama blizu obale najčešće je najprljavija i često zagađena fekalijama. Zato mnoga letovanja znaju da budu "pokvarena" upalama očiju, najčešće konjunktivitima. Počinju sa inkubacijom od nekoliko dana, uglavnom najpre na jednom, a onda i na drugom oku. Karakteriše ih crvenilo, svrab, žarenje, grebanje i pojačana sekrecija. Moguća je infekcija i ostalih članova porodice, na primer kontaktom rukama ili peškirom.

Hronični oblik se javlja uglavnom kod starijih i može da bude izazvan razbuktavanjem (egzarcebacijom) već smirenog procesa posle akutne epizode. Klinička slika je relativno siromašna: znaci lake upale, neznatne sekrecije i umerena simptomatologija. Šta treba da uradite? Potrudite se, pre svega, da vam ruke budu čiste, ispirajte svež i sasušen sekret iz oka i sa korena trepavica mlakom vodom ili troprocentnim rastvorom borne vode i obavezno posetite oftalmologa. Neadekvatna terapija po nečijem savetu koju samostalno provodite može da produži lečenje, ponekad i dugo nakon vašeg povratka sa letovanja.

Duži boravak na otvorenom, na plaži ili u prirodi, povećava i mogućnost povređivanja oka. Klonite se oštrih predmeta, upražnjavajte igre loptom. Vrlo su zabavne, ali i korisne, pored ostalog i za oči. Ako vam se ipak dogodi neka nezgoda, ne trljajte oči, isperite ih i potražite pomoć lekara.

VRSTE INFEKCIJA

Infekcije oka su raznolike, kako po uzročnom faktoru, tako i po lokalizaciji. Uzroci koji dovode do infekcije oka u većini slučajeva su spoljni (egzogeni) i uzrokovani direktnim dejstvom na oko, najčešće na vežnjaču. Mikroorganizmi dospevaju raznim putevima na vežnjaču. Na njoj se uvek nalazi saprofitna bakterijska flora koja ne dovodi do zapaljenja, međutim, pod određenim okolnostima povrede ili nedostatka zaštite suzne (lakrimalne) sekrecije i saprofiti mogu da dovedu do inflamacije. Infekcije oka mogu da nastanu i endogeno, takođe i metastatski, a gnojne mogu još nastati i postraumatski, kod perforativnih ozleda oka ili pak ulaze u oko iz okoline - per kontinuitatem.

Infekcija može da se javi izolovano, kada zahvata samo oko bez opštih simptoma bolesti. U toku nekih sistemskih oboljenja kao što su tuberkuloza, sifilis, bruceloza, toksoplazmoza mogu da se jave komplikacije na očima, čija težina i tok bolesti zavise kako od vrste tkiva u oku koje je zahvaćeno, tako i od težine same osnovne bolesti i njene zahvaćenosti u telu. U toku virusnih infekcija organizma, mogu se javiti i promene na očima.To se događa kod herpesa, infektivne mononukleoze, ili u toku dečjih virusnih zaraznih bolesti - rubeole, mumpsa i varičele.

Kod gripa, upale pluća i bolesti praćenih visokom temperaturom mogu da se jave i simptomi na očima kao što su crvenilo, fotofobija, pojačano suzenje, ali oni ne moraju da budu znak infekcije samog oka, nego više posledica toksičnog dejstva infekta u organizmu i slabog opšteg stanja.

KLINIČKA SLIKA

Zavisi od vrste tkiva koje je zahvaćeno infekcijom i vrste infekta. Ako je moguće, potrebno je mikrobiološkim ili virusološkim pretragama tačno utvrditi uzročnika bolesti i lečiti ga prema antibiogramu. Za oko je karakteristično da reparatorni procesi ne moraju uvek da budu blagotvorni, jer često ostavljaju trajne posledice štetne po vid, i to često teže nego što ih je izazvala primarna afekcija.

Od svih infekcija oka, najčešće se pojavljuje upala veznjače ili konjunktivitis. Kataralni konjunktivitis u akutnoj fazi karakteriše se subjektivnim znacima paljenja, pečenja i osećaja stranog tela. Praćen je jakom upalom vežnjače i sekrecijom. Prognoza je uglavnom dobra, bolest se završava za 7-l0 dana bez posledica. U ređim slučajevima mogu da se jave komplikacije na rožnjači. Najčeše je reč o bakterijskoj infekciji, često u obliku epidemija u kolektivima (bolnice, škole, kasarne). Uspešno se leči antibiotskim kapima i mastima.

Od gnojnih konjunktivita najpoznatiji je gonokokni konjunktivit. Infekcija se može desiti na razne načine, ali uvek u direktnom kontaktu s uzročnikom. Od specijalnih oblika treba pomenuti onaj koji se javlja kod novorođenčadi, kad se infekcija događa tokom porođaja, pri prolasku detetove glave kroz meki porođajni kanal. Nekada veoma česta, danas je svedena na ispod 0,5 odsto. Kliničkom slikom dominira jak otok kapaka oba oka i obilna gnojna sekrecija, a zahvaljujući obaveznom profilaktičkom postupku, upotrebi antibiotika i antiseptika kod svakog novorođenčeta neposredno po porodu, frekvencija ovog oboljenja svedena je na najmanju meru.

PROMENE I NA ROŽNJAČI

Akutni folikularni keratokonjunktivit, sa promenama i na rožnjači, počinje naglo, sa suzenjem i grebanjem, a kasnije i sa jakom sekrecijom. Javlja se na jednom, da bi se za nekoliko dana pojavio i na drugom oku. Regionalne limfne žlezde su otečene. Bolest je izazvana virusima, javlja se u većim epidemijama, vrlo je zarazna i može da se širi i preko predmeta. Prognoza je ipak dobra.

Poseban oblik konjunktivita koji se javlja sa upalom grla i visokom temperaturom je faringokonjunktivalna groznica. Bolest je izazvana virusom, prenosi se direktnim kontaktom i može se javiti u vidu epidemija, posebno u dečjim ustanovama.

(Kurir.rs/Zdravlje)

