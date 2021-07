9 LOŠIH NAVIKA KOJE SKRAĆUJU ŽIVOTNI VEK: Posebno obratite pažnju na poslednju, to SVI radimo, a ne bi trebalo!

Brojna naučna istraživanja bave se problematikom svakodnevnih navika i njihovim uticajem na naše zdravlje i dugovečnost pa su dokazali kako neke od navika zaista mogu značajno narušiti naše stanje i skratiti život.

Naime, ovih devet navika su one koje će znatno uticati na životni vek, piše Healthiguide

1. Noćno prejedanje

Nedavna istraživanja Medicinskog fakulteta u Pensilvaniji otkrila su da noćni zalogaji mogu znatno uticati na zdravlje i životni vek. Oni deluju na metabolizam masti, gomilanje viška kilograma, neravnotežu šećera u krvi i porast glukoze i insulina.

Jedenje u noćnim satima donosi i rizik od povišenog holesterola i triglicerida. Previsoki nivo triglicerida nakuplja se u masnom tkivu, posebno oko struka i na stomaku i pojačava rizik razvoja hroničnih bolesti poput dijabetesa.

2. Kasno gledanje serija

Redovno gledanje serija do kasno u noć može skratiti život jer utiče na dobar san. Nedostatak sna povezan je sa niskim nivoom melatonina i povećanim stresom koji pak vodi do povišenja nivoa hormona stresa kortizola. Visoki kortizol vodi do insulinske rezistencije, porast šećera u krvi, porasta težine i niza metaboličkih promena koje rezultiraju ozbiljnim bolestima.

Jasno je da dobar san mora biti prioritet u svakom životnom dobu, pa je stoga gledanje serija bolje ostaviti kao dnevnu aktivnost. Gašenje svih ekrana pre spavanja korak je prema dugovečnosti.

3. Previše soli

Svako telo na drugačiji način podnosi unos soli, no višak kod svih može narušiti zdravlje i voditi do bolesti srca i bubrega. Klinika Klevlend navodi da visoki krvni pritisak može biti rezultat dugoročnog unosa previše soli, a on pak oštećuje arterije i krvne žile. Zbog toga će dotok kiseonika prema organima biti niži, a povisiće se rizik od moždanog i srčanog udara.

Visoki krvni pritisak zbog viška soli takođe može uticati na sposobnost bubrega da kvalitetno filtriraju tečnost, a zbog toga nastaje oštećeno tkivo i niz bubrežnih bolesti.

4. Neadekvatno pranje ruku

Ako već kao čovečanstvo naviku pranja ruku nismo stavljali na prvo mesto pre pojave pandemije, stručnjaci su svakako njenu ulogu u očuvanju zdravlja i sprečavanju širenja bakterija i virusa istaknuli pojavom KOVID-19 bolesti. Ako se prisetimo epidemije SARS-a 2003. godine, jasno je da tokom života možemo očekivati više epidemija.

Pomaže pranje ruku sapunom i toplom vodom najmanje 20 sekundi, a posebno ako smo bili u blizini nekoga ko ima simptome prehlade, gripa ili druge infekcije.

5. Ne koristite konac za zube

Možda toga niste bili svesni, ali svakog dana biste trebali koristiti konac za zube. Mikroorganizmi koji se nakupljaju između zuba mogu prouzrokovati upalu desni. Upala u ustima može podstaknuti rast bakterija koje se krvotokom mogu proširiti po celom telu.

Virusi i bakterije iz usta mogu prouzrokovati upalu krvnih sudova, a tim stvaranje ugrušaka, srčani udar i moždani udar, stoji u Harvardovoj studiji. Ljudi sa upalom desni čak imaju veći rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

6. Nezaštićeni polni odnos

Iako danas zahvaljujući modernoj terapiji ljudi mogu živeti sa HIV, postoji niz polno prenosivih bolesti koje mogu znatno skratiti život poput sifilisa, hepatitisa B ili hepatitisa C.

Zaštitite se koristeći kondome i redovno posećujte lekare i testirajte se na polne bolesti. Takođe, od novih partnera zatražite nalaze takvih testova kako biste osigurali zdravlje.

7. Grizete nokte

Ako mislite da se ćete preneti bakterije sa prstiju u usta, to je tačno. Veću zabrinutost izaziva i činjenica da će bakterije iz usta preći na nokte i dospeti u nokatnu ploču. Odatle će se apsorbirati u krvotok, a to može voditi do opasne infekcije krvi, odnosno sepse.

Ako ste među onima koji ne koristi redovito konac, opasnost od širenja štetnih oralnih bakterija dok grizete nokte donosi još veći rizik.

8. Istiskujete bubuljice

Istiskanjem bubuljica ugrožavate sebe, ali i druge. Zdravstvena služba Nju Džerzija ističe kako se na taj način može preneti izuzetno opasna infekcija stafilokokom.

Reč je o bakteriji koju možemo inače pronaći na našoj koži i u nosu. Istiskanjem bubuljice stvara se rana na koži u koju ta bakterija može ući, što će stvoriti ozbiljne dermatološke probleme za vas, ali i ljude sa kojima ste u kontaktu.

9. Preskačete doručak

Osim što donosi važne nutrijente i "ubija" glad, doručak je važan za regulaciju šećera u krvi. Za ljude koji boluju od dijabetesa tipa 2, bolesti nadbubrežne žlezde i sličnih stanja, doručak je gotovo najvažniji obrok u danu.

Ako ste se odlučili na intermitentni post radi gubitka kilograma i preskačete doručak, svakako se konsultujte sa lekarom i porazgovarajte o rizicima. I za mršavljenje vam treba doručak.

