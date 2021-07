POBEDITE STRAH OD LETENJA JER NIJE BAUK! Uz ove praktične SAVETE možete da POBEDITE i uradite mnogo toga što ranije NISTE!

Avion je 20 puta sigurniji način transporta od vožnje kolima piše dr Nebojša Baračkov, lekar, specijalista psihijatrije, ekspert za individualne i grupne terapije, terapije zavisnika.

Redukovanjem nemira raste osećaj samopoštovanja foto: Privatna Arhiva

Ima mnogo ljudi koji se plaše letenja i to nikako ne predstavlja psihijatrijski poremećaj ili bolest. Nazivamo to poremećajem tek kada osoba preduzima neuobičajene korake da bi izbegla letenje ili joj izbegavanje letenja ostavlja značajne posledice na ličnom, porodičnom ili poslovnom planu.

Nažalost, naš strah je produkt emotivnih reakcija i vrlo je teško boriti se protiv toga samo logikom. Mnogi strahovi su posledica nerazumevanja ili pogrešnih informacija. Bitna je i uloga medija, publicitet koji se daje avionskim nesrećama, koje su, u stvari, veoma retke, pa zato i jesu vest za naslovnu stranu. Svaki dan se obavi 40.000 letova u svetu, a moraćete da priznate da zaista nema puno nesreća tokom godine.

foto: Profimedia

Ako vam ovo ništa ne znači, potražite psihijatra koji ima iskustva u pomaganju ljudima da prevaziđu strah od letenja. Mogu da potvrdim da, bez obzira na uzrok, kada neko odluči da se suoči sa strahom i potraži pomoć, ogromna većina postiže uspeh. Cilj nije da strah eliminišemo, već da se s njim suočimo i serijom tehnika naučimo da kontrolišemo katastrofične misli i neprijatne telesne reakcije.

U radu sa svima koji se suočavaju s ovim ili sličnim problemima učimo ih "habituaciji". To znači "navići se na nešto" - tolerisanje određenog nivoa anksioznosti tako da se neće preterivati s odgovorom. Ne zahtevamo da anksioznost trenutno nestane, već pomažemo da se njen intenzitet smanji.

foto: Shutterstock

PRAKTIČNI SAVETI Iako ste možda čuli dosetku "kratak let-kratko piće", ona verovatno služi kao opravdanje nekome ko bi piće popio bez obzira na to da li treba da leti. Ostalima može da izazove mučninu i povraćanje, smanjuje i osećaj postignuća u suočavanju sa strahovima. Kada se koriste alkohol ili droge, sprečava se habituacija. Što se lekova za smirenje tiče, koristite ih samo ako ste se posavetovali sa psihijatrom. Osobe koje putuju na dugim letovima mogu da se posavetuju o upotrebi blažih sedativa za spavanje - menjanje dnevno-noćnog ritma zbog menjanja vremenskih zona dovodi do poremećaja sna i iscrpljenosti (jet leg). Važan je i adekvatan obrok: ne putujte praznog stomaka, ali izbegavajte tešku i začinjenu hranu. Ako pokušavate da čitate, to može da pojača mučninu zbog pomeranja slova. Ali ako nemate mučninu, biće od velike pomoći da se misli skrenu od letenja. Volite muziku? Ponesite neki muzički plejer.

foto: Profimedia

Kada ste u prisustvu dece, budite svesni koliko uticaja vaše reči i strahovi imaju na njih. U redu je da strah priznate, ali i da kažete: "Iako se plašim, trudim se da to prevaziđem." To pomaže da shvate da će biti mnogo situacija u životu koje su strašne, ali da se treba suočiti sa strahom, a ne izbegavati situacije. Tokom terapije se trudimo da povežemo osećanja mira i relaksacije sa letenjem. Nemamo kontrolu kao kada vozimo kola, ali možemo da kontrolišemo misli uz tehnike relaksacije, neke od neprijatnih senzacija koje prate ovaj strah: lupanje srca, uznemirenje, drhtanje, preznojavanje, vrtoglavicu.

REALNI CILJEVI Uživite se u okolnosti planiranja putovanja, odlaska od kuće, dolaska na aerodrom, predavanja prtljaga... Razmišljajte o pozitivnim aspektima letenja, koje koristi donosi, kako život čini kvalitetnijim, šta biste izgubili da ne letite. Važno je pre i tokom leta zamisliti prijatne situacije koje slede na dolaznoj destinaciji. Ako je neko u stisci s vremenom, logično je da će biti napet. Zato pažljivo planirajte putovanje, ostavite dovoljno vremena za pojedinosti (spakujte se veče pred put). Dođite na aerodrom ranije - umanjuje neizvesnost, snižava tenziju. Razmislite i gde biste sedeli u avionu. Nekima odgovara mesto pored prolaza jer imaju osećaj da će lakše da istupe ako im treba toalet, da protegnu noge. Drugi vole pored prozora, prizor ih smiruje.

Nekada je korisno sastaviti ono što nazivamo hijerarhija situacija povezanih sa letenjem, počevši od najstrašnijeg (sam let) do manje strašnih (kupovina karte). Otiđite na aerodrom, gledajte sletanja i poletanja aviona, doživite okruženje. Uđite u zgradu, sedite, stanite u red za karte kao da je to pravi polazak sve vreme koristeći relaksacione tehnike. Posmatrajte ljude, posebno one koji deluju relaksirano, rasterećeno - doprinosi indukovanju sličnog raspoloženja. Metode meditacije i relaksacije mogu imati uspeha, ali je potrebno da se praktikuju i do nekoliko nedelja pre nego što vam zatreba da bi um i telo pri samom letu mogli da reaguju automatski. Treba da imate realistične ciljeve, prihvatite određenu dozu anksioznosti povezane sa putovanjem - većina ljudi to oseća. Nije realno da budete apsolutno umireni, doživite nirvanu. Ako to očekujete, terapija neće uspeti.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Zdravlje)

Bonus video:

00:10 OGROMNO DVORIŠTE SA FONTANOM, KUĆICA ZA PSE: Tamara Đurić pokazala dom gde je ODRASLA, sve u ETNO STILU