POPIO HLADNU VODU I PAO U NESVEST! Svi to radimo da bi se rashladili: To može da bude OPASNO, a ovaj momak se baš povredio (FOTO)

Adam Šaub je momak iz Hjustona, savezna država Teksas i on je naučio jednu životnu lekciju na teži način.

- Svi smo čuli da ne valja piti ledenu vodu po vrelini, ali mnogi od nas nisu čuli zašto je tako ili doživeli to lično. Hladna voda je dobra, kako može da bude loša? Pa, saznao sam. Radio sam napolju na temperaturi od 37 stepeni (samo po sebi nije dobra ideja) kada je moj tada primetio da sam crven u licu i da bi trebalo da napravim pauzu. Odmah sam uzeo flašicu hladne vode i popio je. Nakon toga mi je otac predložio odem u kamionet da se rashladim. To sam i uradio i popio još malo hladne vode, nakon čega sam počeo da se osećam čudno. Video sam neke tačkice, iznenada mi je bilo veoma muka, a ruke i noge su počele da mi trnu. Osećao sam se kao da ću da povratim, pa sam otvorio vrata, a sledeće čega se sećam je da sam pao, da je otac iznad mene i da mi briše lice. Rekao je da su mi oči kolutale i da se nisu smirile nekoliko minuta -

Hirna pomoć je stigla i rekli su Adamu da ako mu je prevruće, a popije ledenu vodu to će oterati telo u šok. Može ledna voda, ali samo u gutljajima, ali za hidrataciju je najbolja voda sobne temperature.

Za The Sun doktorka Sara Džarvis je rekla da je to ekstremni slučaj "ice cream head" odnosno smrzavanje glave.

- Ako popijete nešto veoma hladno i veoma brzo hladnoća u ustima stimuliše nerve koje su tu nalaze, što dalje dovodi do proširenja krvnih sudova u sinusima, što dalje putuje do čela i dolazi do oznenadnog bolnog nadražaja. Svce što je Adam opisao je posledica manjka krvi u mozgu. svakako ne prporučujem - rekla je doktorka za The Sun.

