DA LI JE MOGUĆE SPOJITI RELIGIJU I MEDICINU? Doktorka objašnjava kako verom pomaže ljudima koji se bore sa kancerom!

Vrhunski stručnjak u svetu onkologije i radiologije, dr Aleksandra Erić, sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, profesionalni put je otpočela u sektoru nauke i istraživačkog rada, gde je završila poslediplomske, magistarske i doktorske studije.

Ipak ona se odlučila za korak dalje i upisala teološki fakultet, jer želi da uz stečeno znanje i naučno-istraživački rad pokuša da odgonetne da li zvanična medicina pored svih dostignuća može da da odgovor šta je uzrok bolesti, kada ona nastaje i koje je mesto duhovne dimenzije čoveka.

foto: Kurir televizija

- To nije nova pojava, pa čak ni kod nas u Srbiji. Postojali su i postoje i dalje lekari koji se vrlo temeljno bave pitanjima religije i pitanjima vere i to na jedan izuvrstan način spajaju i sa medicinskom naukom. Možda je ovo trenutak da se svi podsetimo divnog profesora i akademika Vladeta Jerotića, koji je možda u javnosti najpoznatiji upravo po tome što je spajao medicinsko znanje sa teološkim i religijskim, samo što je on išao mnogo dalje i šire, on je proučavao i filozofiju, ali pre svega ga pamtimo kao izvesnog poznavaoca teologije među lekarima. Znači, to nije toliko nova pojava, ima i manje istaknutih i manje javno poznatih lekatra koji se takođe bave i interesuju za religiju, pa čim je tako mora biti da postoji razlog. Zvanična medicina ili takozvana klasična ili konvencionalna medicina koliko god bila usavršena ne daje nam sasvim i do kraja povoda da kažemo to je kraj - rekla je Erićeva i dodoala da je mnogo nejasnoća i da bi trebalo da se sa teološkohg aspekta podsetimo šta je naše zdravlje:

foto: Kurir televizija

- Zdravlje je jedno celovito osećanje pozitivnog stava prema sebi i okolini, koje ne isključuje ni teskobu ni teškoću. Zdravlje ne može biti nikakvo stanje savršenstva, ono nije dostižno i gotovo da nije ni moguće, već nas vera uči da i u stanjima kada zdravlje nije savršeno, već u takvim momentima nam ona pomaže da to nosimo na jedan dostojanstven način, jer pravoslavlje je živa vera u živoga Boga. Kako je iskoristiti za svoje zdravlje odgovor na to može da nam da samo jedan naučni pristup - rekla je gošća "Pulsa Srbije" i otkrila nešto više o pristupu koji radi sa nekoliko svojih prijatelja:

foto: Kurir televizija

- Došla sam na ideju, sa kolegama, prijateljima i saradnicima sa kojima sam razgovarala na ovu temu. Usaglasili smo se da je moguće napraviti jedan istraživački pristup temi gde bi učestvovali i naučnici iz oblasti teologije i naučnici iz oblasti medicinskih nauka, svakako mislim da bi psihoterapeuti i psihoanalitičari morali imati značajno mesto u celo priči. Pre nego što dođemo u poziciju da verujemo da možemo da pomognemo, moramo napraviti jedno istraživanje. Ono bi uključivalo pacijente na onkologiji, za šta mislim da najveći broj ljudi strahuje najviše od te bolesti, one koji su imali iskustva sa malignom bolešću, one koji su aktivno na lečenju i pokušali bismo da kroz određenu metodologiju, upitnike i kroz razgovore i sve to bi bilo naravno metodološki utemeljeno dođemo do nekog saznanja na kom nivou se nalazi naša vera, šta mi zapravo mislimo kada lažemo da verujemo, za početak da li smo verujeće ili nismo. Ako se deklarišemo kao vernici, šta konktretno pod tim podrazumevamo - rekla je Erićeva.

