Obeležavanje Svetske nedelje dojenja - Šest saveta koje je važno da svaka mama zna

Majčino mleko smanjuje rizik od nastanka šećerne bolesti!

Da li ste znali da majčino mleko sadrži apsolutno sve što je bebi potrebno u prvih šest meseci života? Pored hranljivih materija, vode i antitela, majčino mleko takođe poboljšava imunitet bebe, smanjuje šansu za nastanak alergija, astme, raznih vrsta infekcija u kasnijem životu, kao i šećerne bolesti! U cilju podizanja svesti o značaju i prednostima dojenja, svake godine, u periodu od 1. do 7. avgusta, širom sveta se obeležava Svetska nedelja dojenja.

Ovogodišnja tema Svetske nedelje dojenja - "Zaštitimo dojenje - odgovornost svih nas" podseća na značaj informisanosti ljudi o važnosti dojenja i utemeljenju podrške dojenju kao jednoj od vitalnih grana javnog zdravlja.

foto: Promo

U nastavku vam donosimo šest najvažnijih saveta o dojenju mr Milice Janjićijević, specijaliste ginekologije i akušerstva, subspecijaliste fertiliteta i steriliteta u Specijalnoj bolnici za ginekologiju Jevremova sa porodilištem, koja je deo MediGroup sistema.

Iskoristite vreme dok ste u porodilištu kako biste se što bolje upoznali sa dojenjem

Vreme za prvi podoj je odmah posle porođaja ukoliko je beba došla na svet prirodnim putem, odnosno sutradan, ukoliko je reč o porođaju pomoću carskog reza. Pripreme za podoj se obavljaju uz pomoć babice i neonatologa. Posle porođaja, u tri do pet dana pojavljuje se žućkasta, prozirna tečnost, koja prelazi u mleko i zove se kolostrum. Veoma je važno da iskoristite vreme dok ste u porodilištu, da se što bolje upoznate sa dojenjem. Tu su iskusne sestre koje će vam pomoći sa tehnikom dojenja. Nije komplikovano. Dojenje je upornost! U početku će biti manje mleka, ali, vremenom će se laktacija uspostavljati, a sve to u skladu sa potrebama bebe.

U početku bradavice bole na svaki dodir, ali, i to prođe, a onda shvatite da dojenje nije komplikovano. Veličina dojke vrlo često nije proporcionalna količini mleka, zato budite uporni u ovome. Kada beba isprazni jednu, pređite na drugu dojku.

foto: Promo

Optimalno vreme dojenja je godinu dana, ali možete da dojite bebu i duže - većina pedijatara će podržati tu odluku

Dojenje je tema o kojoj razmišljamo, skoro od početka trudnoće. Jedva čekamo da na svet dođe to malo, krhko biće koga ćemo voleti najviše na svetu. Kada se završi period trudnoće, protkan donekle strahovima da li je sve u redu sa plodom, porođaj za koji znamo da i ako je “sve to priroda uredila” ipak donosi mali strah i zebnju i jedva čekamo da se sve završi. Konačno smo posle svega, kod kuće sa tim divnim, nejakim bićem, koga volimo najviše na svetu. Svu tu ljubav koju prenosimo na bebu činimo, između ostalog, i dojenjem. Majčino mleko je hrana, ali, dojenje, je i kontakt, najfinija spona majke i deteta. Preporuke se menjaju, treba ih slediti, ali, važno je slediti i svoj instinkt. Optimalno vreme dojenja je godinu dana, no, duže dojenje neće biti naodmet i većina pedijatara će ga podržati.

Vodite računa o vašim dojkama - pravilna nega je izuzetno važna

Održavanje higijene dojki je veoma važno. Na prvom mestu, podrazumeva redovno truširanje. Grudi se moraju negovati, prazniti ukoliko ih beba, koja se, u početku, takođe uhodava, ne isprazni sama. Važno je sprečiti razvijanje upale, tzv. mastitisa, koji je vrlo neprijatan, praćen bolom u grudima i povišenom telesnom temperaturom. Ukoliko se pojavi upala, terapija podrazumeva upotrebu antibiotika i redovno pražnjenje dojki.

Ne gledajte na vreme kada ćete hraniti bebu - pratite njene potrebe i signale kada je gladna

Hranite bebu kada god je gladna, kada zaplače, 8-12 puta tokom 24 časa. Ne gledajte na vreme, neke bebe su "halapljive", dok su druge spore. Uživajte u trenucima dok ste bliski. Zauzmite udoban položaj dok dojite.

Vodite računa o vašoj ishrani dok dojite - unos tečnosti je izuzetno važan

Vaša ishrana treba da je raznovrsna, bogata belančevinama, voćem i povrćem. Ono što je veoma važno je uzimanje dovoljne količine tečnosti. Beba sa ovakvom ishranom mora da napreduje i to je znak da je dojenje dovoljno. Morate da osetite da je beba zadovoljna, tada je sita i ova ishrana je sasvim dovoljna. Ukoliko stalno plače i vidite da ne napreduje kako se očekuje, mora se uvesti dohrana. No, i to ne znači da treba prekinuti dojenje. Naprotiv, budite i dalje uporni. Sastav majčinog mleka je ipak nezamenljiv.

Sačekajte mesec dana od porođaja, pre nego što krenete da se bavite nekom fizičkom aktivnošću

Ukoliko planirate da se bavite nekom fizičkom aktivnošću i sportom, sačekajte prvu kontrolu, mesec dana od porođaja, a onda, ukoliko je sve u redu, možete krenuti sa treninzima.

Nemojte zaboraviti značaj dojenja, potrudite se da svom detu obezbedite ono najbolje!

Promo tekst