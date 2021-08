SPREČITE NAJGORE Vrućine u kombinaciji sa visokom vlažnošću vazduha mogu da budu opasne za hronične bolesnike, kao i ZDRAVE ljude

Ljudi na našem prostoru su genetički adaptirani na tzv. lake letnje temperature koje iznose oko 25 do 27 stepeni Celzijusovih, posebno kada je važnost vazduha velika, kao što je to bio slučaj prethodnih dana, a što se lako može ponoviti i tokom avgusta piše dr Milijana Balević, specijalista interne medicine, kardiolog u Odeljenju za preoperativnu pripremu Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

Povećanje temperature vazduha za samo jedan stepen u tri dana zaredom dovodi do toga da uslovno zdrav organizam loše reaguje. S druge strane, visoke temperature vazduha u kombinaciji sa isparenjima s asfalta i izduvnim gasovima teraju organizam da funkcioniše u hroničnom režimu nedostatka kiseonika. Sve to zajedno dovodi do simptoma kao što su ubrzan rad srca, otežano disanje, bol u grudima, glavobolje, vrtoglavice.

OSLUŠKUJTE ORGANIZAM Velike vrućine opterećuju i nervni i kardiovaskularni sistem, a to utiče da se pojave varijacije arterijskog pritiska. Posebno je ovo bitno da znaju osobe koje leče povišen arterijski pritisak. Naime, sa medicinskog aspekta paradoksalno je da vrućina dovodi do njegovog povećanja, ali svaki nagli skok temperature vazduha i za jedan stepen povećava broj srčanih otkucaja za deset u minuti i ubrzava disanje za četiri do pet udaha. Ovakve kliničke manifestacije pacijent doživljava kao uzbuđenje i tako počinje začarani krug problema. Pomoć lekara je neophodna, a situacija se može izbeći redovnim uzimanjem terapije. Dešava se i da osobe koje boluju od hipertenzije tokom letnjih meseci imaju stabilno snižene vrednosti pritiska i tada se u konsultaciji sa lekarom može korigovati terapija. To nikako ne smete da radite samoinicijativno! Samo osluškujte svoj organizam da biste na vreme mogli da reagujete i prijavite kardiologu sve ono što vam se događa.

U ovakvim uslovima življenja, uz obavljanje svakodnevnih aktivnosti koje nisu uvek lake, bolesno srce zaista najčešće strada. Naime, letnje vrućine izazivaju prekomerno znojenje koje, pre svega, utiče na sastav krvi koja se sastoji od tečnog dela (plazma) i elemenata krvi (crvena i bela krvna zrnca, krvne pločice) koji treba da budu u stalnom balansu. Međutim, prekomerno znojenje remeti njihov odnos i to dovodi do promena na nivou koagulacionog sistema, a može da izazove i stvaranje tromba. Upravo zbog toga su infarkti srca i mozga češći leti! Prekomerno znojenje dovodi i do elektrolitnog disbalansa. Njegovim neskladom gube se joni kalijuma i magnezijuma, što dalje može da bude komplikovano poremećajima srčanog ritma.

KOREKCIJA TERAPIJE Primetno je da nam vrućina smanjuje obroke, ali neki pacijenti se žale da im se, uprkos prinudnoj "dijeti", povećala telesna težina. Ukoliko pacijenti kod kojih je oslabljen rad srčanog mišića imaju ovu vrstu tegoba, neophodno bi bilo da se jave lekaru radi korekcije terapije. Inače, za dane leta savetujem laku, mediteransku ishranu koja će da spreči osećaj nadutosti. Ako se ovaj osećaj nastavi, za hronične srčane bolesnike to je signal da su zloupotrebili higijensko-dijetetski režim, ili da neredovno uzimaju propisane lekove. Pravila se treba pridržavati, a jedno od njih jeste i da žeđ tokom vrućina ne sme da se gasi konzumiranjem hladnog napitka. Hladni napici mogu na vrućini da isprovociraju bol u grudima, a posebno je opasno i rashlađivanje u hladnoj vodi pri ekstremno visokoj temperaturi vazduha jer to može da dovede do poremećaja srčanog ritma i srčanog zastoja. Ovo stanje se često fatalno završi. Ponašanje u skladu sa dijagnozom podrazumeva redovno uzimanje terapije propisane od strane kardiologa, dovoljan unos vode - 30 ml vode po kilogramu telesne težine. Pri ovim ekstremnim uslovima ne treba povećavati fizičku aktivnost, ali ni izlaziti ukoliko je to moguće i ne izlagati se suncu u periodu od 11 do 18 časova. Naravno, zabranjeno je konzumiranje alkohola i duvana.

NE ODUSTAJTE OD MASKI I ostalima, koji do sada nisu imali problema, savetujem umerenu fizičku aktivnost i to u periodu posle 18 časova, da se odluče za mediteranski način ishrane i konzumiraju dovoljne količine tečnosti. Apelujem i na mere prevencije, one su veoma bitne. Nosite maske! Svako od nas treba da se ponaša u skladu s aktuelnom epidemiološkom situacijom jer nepridržavanjem mera zaštite, a tome smo svakodnevno svedoci uprkos novom porastu obolelih od virusa kovid - 19, svi možemo da budemo ugroženi.

