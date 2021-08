KORONA ZNATNO UTICALA NA LEČENJE ŽENA OBOLELIH OD KANCERA: Kako bi im se pomoglo otvoreno je onlajn savetovalište!

Sve je više žena koje obolevaju od kancera. Trenutak u kojem saznaju da im se život menja iz korena, kada prestaju da važe sva pravila i kada se hvatamo za slamku spasa, je najteži. Kome se obratiti? Koga pozvati, da li odmah otići do onkologa.

Zato je Društvo Srbije za borbu protiv raka otpočelo novu aktivnost da sem telefonskog savetovališta, pacijentkinje mogu da se obrate i onlajn najiskusnijim onkolozima.

Marijana Milović-Kovačević, specijalista interne medicine kaže da je ova akcija počela sa radom 4. avgusta na inicijativu Srbije u saradnji sa onkolozima za instituta za onkologiju

- Uz podršku kompanije "AstroZenike" osnovano je prvo onlajn savetovalište ovog puta, prvo namenjano pacijentkinjama sa karcinomom ovarijuma, ali naravno da imamo nameru da to proširimo na sve druge onkološke bolesti - rekla je Milović-Kovečević, dodajući da je u vreme pandemije koronavirusa pacijentkinjama bilo veoma teško doći do svog lekara.

- Zaista je to uticalo na ovu ionako već tešku i podmuklu bolest koja se i jako često manifestuje u tim odmaklim stadijumima, trećem i četvrtom stadijumu. Mi smo imali još teže situacije, to su bili terminalni stadijumi kada nismo mogli da pomognemo pacijentkinjama, jer su se one prekasno javljale, odlagane su dijagnostike, odlagani su momenti kada se kreće specifično onkološko lečenje i to je sve uticalo na jako loš ishod njihovog lečenja - rekla je Milovović-Kovačević.

Specijalista je objasnila kako izgleda sastanak pacijentkinja sa svojim onkologom.

- Pacijentkinje prilikom zakazivanja biraju način na koji žele da razgovaraju sa svojim onkologom. Primetila sam da nešto starije pacijentkinje više vole da komuniciraju telefonskom linijom, to je uobičajeno, a ove mlađe su više u digitalnom svetu i više biraju da preko mejla više idu preko digitalnih platformi gde se one i vide sa svojim onkologom. Ja više preferiram ovo drugo zato što mi osim što pričamo sa pacijentom možemo da vidimo i opšte stanje tog pacijenta - rekla je Marijana Milović-Kovačević.

