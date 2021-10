Kako ojačati imunitet pred zimu? Ovo su TOP 3 SUPLEMENTA ZA BRZO I EFIKASNO PODIZANJE IMUNITETA

Iako se uskoro bližimo kraju druge godine od kako je pandemija sa korona virusom počela, ona i dalje ne jenjava. Svaki dan, širom sveta beležimo stotine hiljada novih slučajeva obolelih od ovog virusa i njegovih sojeva i pitamo se kada će svemu doći kraj.

Ono što sigurno danas možemo uraditi za sebe i svoje porodice u cilju prevencije i suzbijanja virusa, jeste da počnemo da jačamo svoj imunitet. Naročito kada imamo u vidu da nam pored svega stiže i nova zima, sezona kada je generalno virusna aktivnost povećana.

Tri suplementa koji će vam pomoći da brzo i efikasno ojačate i podignete svoj imunitet su Vitamin C, Cink i Vitamin D.

VITAMIN C

Ovaj vitamin se ističe kao glavni izvor pomoći i jačanja imunog sistema. Vitamin C je od vitalnog značaja za zdravlje leukocita, vrste belih krvnih zrnaca koja pomažu u borbi protiv infekcija. On povećava broj i aktivnost leukocita i skraćuje vreme koje je organizmu potrebno da se oporavi od infekcije, što je posebno važno tokom pandemije. Za odrasle je preporuka da uzimaju dodatak od 1000 mg vitamina C.

VITAMIN D

Svi znamo da vitamin D dobijamo putem sunca. Ali, kako nismo u mogućnosti da stalno boravimo na suncu, uzimanje suplemenata je dobra ideja. Studije su počele da pokazuju da ljudi sa nedostatkom vitamina D imaju veći rizik od zaraze korona virusom.

Vitamin D je neophodan za normalno funkcionisanje različitih ćelija imunog sistema. Sprečava razmnožavanje virusa i smanjuje nivo zapaljenja u organizmu za vreme infekcije. Odraslima se preporučuje da uzimaju dodatak vitamina D3 od 1000 internacionalnih jedinica (IU) jednom ili dva puta dnevno, uz obrok.

CINK

Cink je ključan za normalan razvoj i funkcionisanje ćelija koje posreduju u delu imunog sistema. Studije su pokazale da povećane koncentracije cinka mogu sprečiti razmnožavanje virusa. Odraslima se preporučuje da uzimaju dodatak cinka do 40 mg ili manje, jednom dnevno.

UZMI ZDRAVLJE U SVOJE RUKE!

