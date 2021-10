Dobro proverite kome poklanjate poverenje

„Nisam znao čime ću se baviti u toku studiranja. Znao sam da će to biti hirurgija svakako, ali ne i koja vrsta hirurgije. Retko ko zna čime će se baviti za vreme studija. Te sklonosti se razvijaju malo kasnije kroz studiranje i praksu, pa ljudi sami uvide da li ih privlači interna medicina, hirurgija ili neka druga grana medicine“. Ovim rečima na početku intervjua za Kurir dr Lazar Pajević, osnivač prve privatne bolnice Atlas opisuje svoje početke, a o prelomnom momentu odluke da osnuje svoju klinku kaže da se jednostavno zapitao da li želi da kroji sam svoju budućnost i da ulaže u sebe ili da čeka da se sve kockice slože.

Pomislio sam da je najbolji trenutak onda kada sam najmlađi i kada imam najviše životne energije, te sam odmah po završetku specijalizacije krenuo u privatnu praksu. Ne mogu da kažem da je bilo lako, ali se trud svakako isplatio, jer je iz bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju iznikla danas postojeća Opšta bolnica Atlas – kaže dr Pajević, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije.

Altas opšta bolnica nije usko specijalizovana samo za rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, već imate i druge specijalnosti za koje su zadužene vaše renomirane kolege.

Tako je. Opšta bolnica Atlas je prvobitno bila specijalna bolnica za plastičnu hirurgiju osnovana 2003. godine, ali smo velikim radom i trudom došli do prve srpske private bolnice fokusirane na hirurške usluge. Bavimo se svim vrstama hirurgije, izuzev kardiohirurgije. Zastupljena je opšta hirurgija, neurohirurgija, ortopedija, plastična i rekonstruktivna hirurgija. Izveli smo neke od najkompleksnijih operacija uklanjanja tumora, operacija na kičmenoj moždini, zamene zglobova u ortopediji i sve to koristeći minimalno invanzivne metode. Posedujemo najsavremeniju opremu, oformili smo tim najvećih stručnjaka i kvalitet usluge je zaista na svetskom nivou.

Kojim estetskim poduhvatima žene u dvadesetim i tridesetim godinama se najčešće podvrgavaju?

U mlađem životnom dobu žene se najčešće podvrgavaju nekim konzervativnim tretmanima, kao što su procedure ispune tkiva raznim filerima na bazi hijalurona i korišćenje botoksa, kako bi se sprečila pojava mimičnih bora na licu i vratu. Od hirurških usluga, daleko najzastupljenija je operacija uvećanja grudi, zatim korekcije nosa i ušiju, kao i liposukcija.

Koji je procentuano odnos žena i muškaraca među vašim pacijentima?

Žene daleko premašuju muškarce u procentima, jer ih je oko 95%. Muški pacijenti se najčešće podvrgavaju konzervativnim tretmanima primene botoksa na licu, kao i u regiji pazuha, tačnije tretmanima protiv znojenja. Od hirurških intervencija, to su uglavnom operacija nosa i ginekomastija (smanjenje grudi).

Neinvazivne estetske procedure su sve zastupljenije. Zašto je tako?

Neinvanzivne procedure su sve zastupljenije jer se brzo živi i ljudi nemaju vremena za neki postoperativni oporavak. Nemaju slobodne dane, odmore koriste za druge stvari i jednostavno nemaju vremena za hirurške zahvate koje iziskuju nekoliko dana ili nedelja odmora. Druga stvar vezana za neinvanzivne procedure je ta da je prirodniji izgled sve moderniji, te se i procedure svode na to.

U poslednje vreme pojavio se mnogo nadrilekara baš u vašoj oblasti. Koji je vaš savet ljudima koji razmišljaju da se podvrgnu nekoj estetskoj procerudi?

Pre svega da dobro provere kome poklanjaju poverenje. Da biraju samo renomirane klinike, lekare specijaliste, proverene proizvođače materijala koji im se ubrizgavaju. Svaki salon može da plati internet ogašavanje i da pomislite da je to dobro, jer je toliko zastupljeno na društvenim mrežama, ali je uvek bolje doći u proverenu kliniku sa dosta recenzija, odnosno iskustava drugih pacijenata iI biti u sigurnim rukama.

Imali ste priliku da svoje znanje tokom karijere usavršavate na svetskim klinikama. Ako bismo uporedili zdravstvo u Srbiji sa onim u svetu, koliko zaostajemo za drugima?

Zaostajemo u nekoj tehničkoj opremljenosti svakako, ali u obrazovanju ne. Čak mislim i da je sistem školovanja lekara kod nas bolji nego i u najboljim univerzitetima na Zapadu, gde je sve zastupljenije onlajn ispitivanje. U našoj bolnici rade se najkompleksniji zahvati iz oblasti neurohirurgije i rekonstruktivne hirurgije, na istom nivou kao u nekim od najbogatijih zemalja, a po znatno povoljnijoj ceni. Konkretno, operacije na kičmi iz oblasti spinalne hirurgije i operacije rekonstrukcije ušne školjke iz oblasti rekonstruktivne hirurgije. Ne zaostajemo za svetom po kvalitetu, a cene su nam višestruko manje.

Najviše inovacija ima na polju medicine. Šta, po vašem mišljenju, možemo očekivati konkretno na polju ove hirurgije za desetak godina?

Generalno u medicini trend je svakako biološki printing, odnosno 3d printing tkiva, organa, zatim ta genska terapija, modifikacija I rekombinacija gena. A što se tiče konkretno estetike, smatram da tu neće biti većih promena jer je starenje jedan proces koji se neće zaustaviti ni sada, ni za 10 godina i ne verujem da će medicina ikada toliko uznapredovati da se taj proces uspori i da čovek savlada prirodu i prirodne procese.

Bolnica mi je druga kuća

Operaciona sala je moja kancelarija

Kako izgleda jedan vaš radni dan?

Moj radni dan se ne razlikuje mnogo od radnog dana bilo kog prosečnog građanina. Osim što je operaciona sala moja kancelarija. Raspored u toku dana formiram u zavisnosti od broja zakazanih pregleda i operacija. Često ostanem u operacionoj sali do kasno u noć, ali mi to ne predstavlja problem jer zaista volim svoj posao I obavljam ga sa zadovoljstvom sve ove godine. Ako ugrabim nešto slobodnog vremena, volim da popravljam i majstorišem po bolnici jer me to opušta, a i to je moja druga kuća kojoj sam izuzetno posvećen i predan.