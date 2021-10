SVAKI 4. SRBIN BOLUJE OD HRONIČNIH REUMATSKIH BOLESTI: Dr Lapčević otkrila 3 glavna simptoma koja nikako ne smete da ignorišete

Svaki četvrti građanin Srbije boluje od hroničnih reumatskih bolesti, a najvažnija je rana dijagnoza, a ovo su simptomi. Iako se reumatske bolesti najčešće vezuju za starije, od njih obolevaju i mladi, pa čak i deca.

foto: Privatna Arhiva

"Oko 1,8 miliona ljudi u Srbiji boluje od hroničnih reumatskih bolesti, bez obzira na životno doba, to je svaki četvrti građanin. Od tih 1,8 miliona, oko 35.000 odraslih boluje od reumatoidnog artritisa i 2.000 dece, 35.000 takođe boluje od spondiloartritisa, gde ubrajamo psorijazni artritis i Behtereve (ankilozirajući spondilitis), gde takođe obolevaju i deca. Pored ovih, jako veliki broj ljudi boluje od Lupusa, od sistemske skleroze od vaskulitisa. To su autoimune bolesti, hronične, tj. doživotne, ali ako se rano postavi dijagnoza i adekvatno se leče, te bolesti se mogu držati pod kontrolom i omogućiti čoveku kvalitetan život. Ključ problema je rana dijagnoza", rekla je prim. dr Mirjana Lapčević, predsednicu Udruženja obolelih od reumatskih bolesti a prenosi Mondo.

foto: Shuterstock

Ako se može reći da su reumatske bolesti na neki način podmukle, postoje i simptomi koji mogu da ukažu na njih.

"Kod artritisa, kod autoimune upale, bol se javlja u miru. Dakle, tokom noći, tokom spavanja, najjače je izražen pred zoru. Obično se ti pacijenti bude sa bolovima u zglobovima. Ako je u pitanju reumatoidni artritis bolovi su locirani najčešće na sitnim zglobovima šaka i stopala, samo ne prvi zglobovi iznad nokatnih ploča. Ti prvi zglobovi najčešće su denegerativno izmenjeni, vrlo su neprijatni i bolni, ali nisu reumatoidni artritis. Tipičan je jutarnji bol u tim sitnim zglobovima i jutarnja ukočenost, da ne možemo da formiramo pesnicu i ta jutarnja ukočenost kod zapaljenskih bolesti traje duže od 30 minuta".

foto: Shuterstock

U drugu grupu, kaže doktorka Lapčević, spada spondiloartritis.

"On se karakteriše bolovima u kičmi, u kukovima, u stvari više u sakroilijačnim zglobovima i velikim zglobovima – koleno, lakat, rame, i tu se bol takođe javlja u miru, pred zoru se bude pacijenti sa osećanjem kao da im je neka neman legla na leđa. To je užasno veliki bol i kad ustanu i počnu nešto da rade, polako, posle sat-dva počinje da jenjava bol. Treći simptom, koji nije zanemarljiv, to je osećaj zamora. Zamor se u ovim bolestima javlja kao posledica autoimune reakcije, pošto se javlja o autoimunim bolestima".

Doktorka je otkrila i koji su okidači koji povećavaju rizik od pojave ovih hroničnih bolesti.

"Jedan od okidača je stres, drugi značajan okidač su infekcije – virusne, bakterijske, parazitarne, treći je pušenje cigareta, zatim preteran psihički i fizički napor takođe može biti okidač za nastajanje ovih bolesti".

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

04:45 BIVŠI JE VARAO SA STARLETOM! Nakon što je prošla kroz PAKAO, pevačica izgleda bolje nego ikad PRIZNALA KO JOJ SE SVIĐA