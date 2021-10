Očuvanje zdravlja zuba i pregledi u stomatološkim ordinacijama

Savremene stomatološke ordinacije kod nas na dobrom su glasu. Cene usluga su daleko manje nego u inostranstvu, a kvalitet je isti, a veoma često i bolji. Da li dovoljno brinete o zdravlju zuba i desni? Kada je preventiva u pitanju, izgovora ne treba da bude. Ako dosad niste odabrali stomatologa, treba to da učinite što pre, kako biste što duže očuvali zdravlje zuba.

Odgovor na pitanje koje su najbolje stomatoloske ordinacije je jednostavan, ali nije jedinstven. To su one ordinacije u koju imate najviše poverenja. U zavisnosti od toga koje stomatološke usluge su nam potrebne, svi mi imamo neka očekivanja. Što se cena tiče, najviše ćemo uštedeti novac, tako što redovno idemo na stomatološke kontrolne preglede, i ako se pridržavamo svih ostalih pravila čuvanja zdravlja zuba i desni. Na primer, ukoliko ne održavamo higijenu na adekvatan način ili ako kod stomatologa odlazimo samo kad nas zaboli zub, onda smo već zakasnili. Lečenje tada biva zahtevnije, dugotrajnije i skuplje, nego da smo na vreme razmišljali o tome kako da uopšte sprečimo nastanak problema.

Šta podrazumeva održavanje higijene zuba i desni? Pre svega, tu spada redovno i pravilno pranje zuba. Na žalost, izvestan procenat ljudi ne praktikuje to kako treba. Iako većina nas redovno pere zube, to čini nepravilno. Jedna od najčešćih pojava, koja je uočena, naročito kod dece, jeste da zube peremo suviše kratko. Zube treba prati minimum dva minuta, a stara preporuka je da pranje zuba traje tri minuta. Takođe, tehnika pranja veoma je važna. U stomatološkoj ordinaciji postoje modeli zuba i vilice na kojima doktori demonstriraju, naročito najmlađima, kako treba da drže četkicu, koliko paste da koriste, napominjući im da se četkica ne kvasi pre pranja. Međutim, četkica nije svemoćna i ne može da dopre do svih delova zbog svog oblika i debljine čekinja. Zato su smišljena dodatna pomagala, čiju upotrebu preporučuju stomatolozi. Na prvom mestu, tu je konac za zube, koji služi da se ostaci hrane odstrane iz uskog prostora između zuba. Mnogi ga koriste samo povremeno, neki nikad, ne znajući da je savet stomatologa da se zubi svakodnevno čiste koncem. Ova procedura je jednostavna i ne traje dugo, kako se nekima čini. Koliko god da smo zauzeti, uvek treba da izdvojimo određeno vreme posvećeno ličnoj higijeni, jer to je nešto osnovno što činimo kako bismo zaštitili zdravlje. Ako imate problema sa desnima, stomatolog vam može preporučiti i upotrebu intradentalnih četkica, koje se koriste za čišćenje malog prostor između desni i dva susedna zuba. Za razliku od zubnog konca, ove male četkice koriste se samo za taj deo. Mnoge zbunjuje njihov izgled i način upotrebe, a to ne bi trebalo da bude tako. Veoma su jednostavne za korišćenje. Prave se u raznim veličinama, jer nemaju svi isti razmak između zuba.

Nasledni činioci u kombinaciji sa faktorima sredine utiču na to kakav je kvalitet naših zuba. S tim u vezi, neko mora da uloži znatno veći napor u nastojanju da ih očuva, dok se čini da ima onih koji imaju malo više sreće. Ni jedni ni drugi nisu izuzeti od pravila adekvatne nege.

Zašto se toliko priča o preventivi? Upravo iz razloga što mnogi ne budu svesni koliko im znače prirodni, zdravi zubi, dok ne počnu da ih gube. Tada uviđaju da je ugradnja bilo koje vrste zubnih implantata znatno skuplja od popravki i čuvanja sopstvenih. Implantologija je deo stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Zašto su implanti skuplji od mostova ili proteza? Zato što imaju dug vek trajanja i kada neko izgubi svoje zube, prvo razmišlja o tome kako će izgledati kada stavi veštačke. Međutim, pored vizuelnog efekta, odnosno utiska koji ostavlja na druge, važno je i kakav osećaj osoba ima sa novim, veštačkim zubima. Još nije smišljena tehnologija koja bi pacijentu stvorila utisak da su to njegovi prirodni zubi. Ali, zubni implanti su nešto što najviše ovom osećaju liči.

Jedna od najčešćih intervencija u stomatološkoj ordinaciji je popravka karijesa. Ukoliko imate već neku plombu ili sumnjate da vam se zub pokvario, nikako ne odlažite popravku kako se kvar ne bi proširio. Osim bola, može da vas zadesi i da je potrebna komplikovanija intervencija.

U stomatološkim ordinacijama u ponudi su usluge iz oblasti: opšte stomatologije, endodoncije, implantologije, estetske stomatologije, ortodoncije, paradonotologije, oralne hirurgije. Ordinacije su opremljene po najvišim svetskim standardima. Briga o zdravlju zuba podrazumeva da pored redovnih kontrola i neophodnih intervencija, uvek težimo ka zdravom načinu života. Treba da budemo svesni da kada kažemo deci da šećer i slatkiši kvare zube, to isto se odnosi i na nas same. Nasuprot tome, postoje namirnice koje sadrže sastojke koji su itekako korisni za zube i desni.

