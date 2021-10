AKO PUŠTATE GASOVE 14 PUTA DNEVNO, NE BRINITE: Stručnjak objasnio nedoumice oko probave, stomaka i NADIMANJA, važno je ovo znati

Dešava vam se da pustite goluba i po nekoliko puta u toku dana? Nemojte da vas je sramota, jer svako to radi. Muškarci i žene, stari i mladi. Pitanje je samo koliko često ispuštate "goluba"? Ako on izleti do 14 puta na dan sa vašom probavom je sve u redu. Sve preko toga može da ukaže na neki zdravstveni problem.

- Ljudsko telo, inače, u normalnom stanju, gasove otpušta do 14 puta dnevno. Učestalije nadimanje, podrigivanje ili prdež, ukazuju, međutim, na poremećaje sistema za varenje - kaže prof. dr Staniša Stojiljković, šef Katedre za ekološko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i autor knjige "Gasovi i nadimanje - istine i zablude".

foto: Profimedia

On kaže da gas dolazi u digestivni trakt kada progutamo vazduh ili nastaje kao posledica varenja.

- Najveći deo progutanog vazduha izađe iz stomaka preko usta, prilikom podrigivanja, a ostatak putuje tankim crevima. Jedan deo se tu apsorbuje, a preostali deo se kreće prema debelom crevu i izlazi putem zadnjeg creva u vidu prdeža - objašnjava profesor Stojiljković.

Prema njegovim rečima nadutost i gasove izaziva i pogrešna kombinacija hrane, a stepen tegoba zavisi od zdravstvenog statusa našeg organizma.

- Gazirana pića i slatkiši pogubni su za naš digestivni trakt i morali bismo da ih izbegavamo. Probleme zna da napravi i lukovičasto povrće, poput crnog i belog luka, jer sadrži dosta sumpornih jedinjenja i prirodnih šećera. Pasulj, bob i grašak, imaju teško razgradivu celulozu, proteine i skrob i, uz luk, najčešći su krivci za nadimanje i gasove, kao i loše kombinovanje vegetarijanske ili makrobiotičke ishrane - upozorava prof. dr Stojiljković.

Naš sagovornik navodi da i kupusnjače znaju da naprave veliki problem u našim crevima jer i one imaju dosta celuloze i sumpornih jedinjenja.

- Mlečni proizvodi zbog proteina i laktoze takođe mogu da izazovu haos u crevima, pa je i njih bolje izbegavati. Umesto njih uzmite surutku pre jela. Izbegavajte veštačke zaslađivače jer neke od njih naše telo jednostavno ne može da razgradi - savetuje prof. dr Stojiljković i dodaje da sklonost ka stvaranju gasova pojačavaju žvakaće gume, cigarete i fizička neaktivnost.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Žena)

