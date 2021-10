Kako se pripremiti za odlazak u laboratoriju

Savremene dijagnostičke metode u medicini skoro uvek uključuju jednu ili više laboratorijskih analiza. Na svu sreću, procedura odlaska u laboratoriju i dobijanja laboratorijskih rezultata, mnogo je jednostavnija i brža otkad postoje privatne biohemijske laboratorije. Šta sve treba znati o njima i kako se pripremiti za uzimanje uzoraka?

Biohemijske laboratorije opremljene su najsavremenijom opremom. Pored toga, raspolažu širokom paletom reagenasa i svih ostalih neophodnih laboratorijskih materijala, kako bi bile u mogućnosti da svojim klijentima ponude izradu velikog broja analiza. Savremena medicina napreduje delimično i uz pomoć novih dijagnostičkih metoda, koje ne bi bile moguće bez biohemijskih laboratorija. Ispitivanja su iz oblasti biohemije, mikrobiologije, imunohemije, patohistologije, genetike itd.

Funkcija bilo kog testa ili laboratorijske analize je dobijanje tačnih rezultata. Da bi se to postiglo, pored ostalog, treba i da se pridržavamo pravila pripreme, koja nisu ista za sve analize. U protivnom, šta nam znače dobijene vrednosti testiranja, ako znamo da nismo ispoštovali određenu proceduru koja se zahteva.

Da li sme da se jede pre vađenja krvi? Ako ne mogu da dođem ujutru, da li mogu popodne da izvadim krv? Ovo su najčešća pitanja koja pacijenti postavljaju lekarima ili laborantima. Univerzalni odgovori ne postoje. Sve zavisi o kojim analizama je reč. Za neke je od ključne važnosti da se pre njih ne konzumira hrana i piće. Posle jela šećer raste, tako da, kada se radi provera njegovog nivoa u krvi, to treba učiniti ujutru, pre doručka. Za razliku od toga, na rezultat mnogih drugih analiza nema uticaja prethodno konzumiranje hrane ili napitaka. Mnogi misle da se uzoraka krvi obavezno čini ujutru. Moguće je da je ovo uverenje nastalo pošto je to ranije bila praksa u laboratorijama, kako bi se u toku dana uzorci obrađivali ili transportovali na dalju analizu. Međutim, u današnje vreme u privatnim laboratorijama, krv se može dati na analizu i uveče, ukoliko sama vrsta ispitivanja to dopušta. S tim u vezi, uvek treba pitati svog lekara kada se rade tražene analize, ili iste te informacije treba tražiti u medicinskoj laboratoriji.

Pitanje da li se neka analiza radi ujutru na prazan stomak, nije dovoljno? Naime, postoje analize na čiji rezultat utiče i šta smo jeli prethodnog dana ili da li smo dovoljno spavali prethodne noći. Na primer, kada proveravamo holesterol i trigliceride trebalo bi da postimo tri dana pre vađenja krvi, odnosno da u tom razdoblju ne jedemo masnu hranu.

Što se tiče nošenja uzorka urina ili stolice na pregled, važno je da se ispoštuje pravna procedura njegovog prikupljanja, kako ne bi bio kontaminiran i kako bi se dobili validni rezultati. Poslušajte detaljna uputstva lekara ili laboranata u vezi sa tim. Važno je napomenuti, nešto što se podrazumeva, ali ipak ima pacijenata koji prave greške, da se uzorci stavljaju u specijalne sterilne kutijice, tj. bočice koje se kupuju u apoteci.

Možda se nekome priprema i dalje čini komplikovano, ali treba uzeti u obzir da je čitav proces maksimalno pojednostavljen. Naime, za privatnu biohemijsku laboratoriju nije vam neophodan lekarski uput, u smislu da bez njega ne možete da uradite analize. Uput je važan isključivo iz aspekta što na njemu tačno piše šta treba uraditi. Obično je to spisak pun skraćenica, koji pacijenti teško mogu da zapamte, ako nisu medicinske struke. Zato je uvek dobro poneti nalaz lekara kada se ide na vađenje uzorka krvi.

Cene usluga su slične od laboratorije do laboratorije, tako da se većina pacijenata odlučuje da ode u onu koja je najbliža. Ukoliko je reč o neko specifičnoj analizi, koja se ne radi često i nemaju je sve laboratorije u ponudi, jedino što treba unapred da proverite jeste, gde možete da je uradite. Najjeftinije su one biohemijske analize koje se najviše traže. Reagensi koji se koriste za njih su stalno dostupni jer za njima postoji stalna potreba. Izvesne analize, koje se veoma retko rade zahtevaju ponekad upotrebu skupih reagenasa, koji se posebno moraju naručivati i nabavljati. Usled toga raste i cena ovih analiza. Međutim, kao što je već napomenuto, reč je o testovima koji se retko rade, te samim tim, troškovi nisu konstantni. Na lekarskom pregledu pacijentima se često traži da urade osnovne analize krvi, kao na primer da provere krvnu sliku, nivo šećera u krvi itd. Osnovne analize su među najjeftinijim stavkama na cenovnicima biohemijskih laboratorija.

Kako najbrže pronaći obližnju laboratoriju, radi izrade biohemijskih analiza? Sve bolje medicinske laboratorije se nalaze na mirandre.com gde možete videti adrese, radno vreme, spisak usluga sa cenama i još mnogo toga.

Velika prednost privatnih ustanova je ta da imaju više lokacija, od kojih se neke izdvajaju kao dežurne. Njihove usluge dostupne su vikendom i praznicima. Dešava se da ne možemo da čekamo ponedeljak, kako bismo dali krv i eventualno započeli s terapijom ako smo bolesni i ako lekar to zahteva. Tada tražimo spisak dežurnih laboratorija, u koje možemo da odemo u bilo koje doba.

Preuzimanje rezultata analiza nikad nije bilo lakše. U današnje vreme ne morate da dolazite lično u laboratoriju. Najjednostavniji način je putem imejla. Na taj način rezultati vam stižu čim budu spremni. a saznaćete ih čim otvorite elektronsku poštu.

