STANJE KOSE MOŽE BITI ZNAK OZBILJNE BOLESTI: Evo kada obavezno treba da posetite DOKTORA

Ukoliko su vam se vlasi proredile ili vam sa kože glave otpadaju velike ljuspe, ne odlažite posetu lekaru - odmah reagujte

Većina nas kosi ne pridaje veći značaj osim onog estetskog. Međutim, kosa, baš kao i nokti, deo je našeg tela koji može da nam ukaže na to da nešto nije u redu s našim zdravljem.

foto: Profimedia

Štitna žlezda Ako vam se kosa proredila, stanjila i postala beživotna, treba da razmislite šta ste joj u poslednje vreme sve radili. Ukoliko ste je često prali u vodi s previše hlora ili ste je farbali novom farbom, to, između ostalog, može biti uzrok gubitka sjaja. Međutim, suva, krhka i lomljiva kosa takođe može biti znak hipotireoze ili nedovoljno aktivnog rada štitne žlezde, pri čemu se ne proizvodi dovoljno hormona, a to dovodi do usporavanja metabolizma. Kosa je sastavljena od proteina zvanog keratin i ako ne dobijate dovoljno proteina preko ishrane, to bi moglo da vam oslabi kosu. Ostali znakovi hipotireoze mogu da budu naglo povećanje telesne težine, neobjašnjiv umor i osećaj hladnoće. Ako sumnjate na hipotireozu, obratite se svom lekaru radi ispitivanja hormona štitne žlezde. Ukoliko se utvrdi da imate problema s hormonima, dobićete lekove koji bi trebalo da ih uravnoteže.

foto: Profimedia

Psorijaza Pojava peruti je čest problem kod ljudi koji se obično rešava adekvatnim šamponima. Međutim, ukoliko vam se koža ljušti u većim ljuspama, to može da ukazuje na psorijazu, autoimunu bolest koja izaziva preveliko isušivanje kože. Ako imate još neku autoimunu bolest, poput multiple skleroze ili Kronove bolesti, šanse da ćete dobiti psorijazu su još veće.

Policistični jajnici Prosečna osoba izgubi oko 100 dlaka dnevno. To je normalno i zbog toga vaša kosa neće postati ređa. Međutim, ako primetite da vam se kosa drastično proredila i da vam ispadaju pramenovi kose, to je očigledan znak da nešto s vašim zdravljem nije u redu. Ponekad pojačano opadanje kose može da uzrokuje veliki stres zbog gubitka drage osobe, gubitka posla ili razvoda... Osim toga, gubitak kose može da bude još jedan znak hipotireoze, to jest hormonske neravnoteže koji se odnosi na sindrom policističnih jajnika. Ali postoje i neki lekovi, uključujući određene pilule za kontracepciju, kao i antidepresive, koji za nuspojavu imaju opadanje kose.

(Foto: Profimedia)

02:33 TEŠKO SE PREPOZNAJE, A SVE JE ČEŠĆA BOLEST MLADIH, LEČENJE OTEŽANO: Dva pika ispoljavanja Kronove bolesti