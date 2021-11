Šta kažu stručnjaci: Da li prirodni biljni proizvodi mogu pomoći kod kašlja?

Muči vas kašalj? Niste jedini! U ovom periodu većina ljudi ima isti problem. Sa profesorkom dr Draganom Pavlović, specijalistom kontrole i primene lekovitih biljaka, smo razgovarali o tome gde je mesto lekovitog bilja u terapiji kašlja.

Kašalj je najčešći simptom bolesti disajnih puteva. Bilo da je suv i nadražajni ili produktivan (praćen sekretom), on ometa san i naše svakodnevne aktivnosti. Ponekad je teško opisati ili proceniti tip kašlja, posebno zato što se javljaju i mešovite forme kašlja (suv kašalj obično kasnije prelazi u produktivan). Za razliku od sintetskih lekova, biljni prirodni proizvodi se uspešno kombinuju i mogu ispoljiti blagotvoran efekat na sve vrste kašlja. Biljni proizvodi sa medom su bezbedna i efikasna pomoć u terapiji početnih faza respiratornih oboljenja. Istraživanje koje smo moje kolege i ja sproveli na jugu Srbije tokom 2018. godine je pokazalo da kod problema sa disajnim putevima gotovo 80% roditelja/staratelja daje svojoj deci med, pčelinje proizvode ili proizvode od meda i lekovitih biljaka. To potpuno ima smisla, jer je med bezbedan za starije od godinu dana i efikasan kao pomoć u tretmanu početnih respiratornih infekcija¹. Prema smernicama Britanskog Nacionalnog instituta za zdravstvo (NICE2) prva linija odbrane kod kašlja pre sintetskih ekspektoranasa i antitusika, a svakako pre antibiotika, treba da bude iz prirode: med i proizvodi od meda. Osim antibakterijskih i antioksidativnih, med ispoljava i umirujuće i opuštajuće efekte.³

Kako biljni proizvodi deluju na kašalj?

Biljni proizvodi mogu smiriti kašalj i/ili olakšati iskašljavanje. Biljne sluzi stvaraju zaštitni sloj na sluzokoži i smanjuju nadražaj na kašalj. Novija istraživanja su potvrdila njihov efekat na ubrzavanje regeneracije tkiva, kao i protivupalno i imunostimulativno delovanje. Koren belog sleza (Althaeae radix) se vekovima koristi za ublažavanje nadražaja na kašalj upravo zbog prisustva sluzi, a Evropska agencija za lekove (EMA⁴) ga smatra tradicionalnim rešenjem za suvi, nadražajni kašalj. Cvet kamilice (Chamomillae recutitae flos), bogat sluzima, flavonoidima i etarskim uljem, se tradicionalno koristi za ublažavanje simptoma prehlade i lečenje upale sluzokože usta i grla4, stimuliše bronhijalne žlezde koje pomažu da se olakša izbacivanje sekreta i ispoljava antibakterijsko delovanje. Biljni ekspektorans koren jagorčevine (Primulae radix) smanjuje gustinu sekreta i olakšava njegovo iskašljavanje4. Dodatno, kako se veoma često javlja mešoviti kašalj ili pacijent nije siguran kako kašlje, ja uglavnom preporučujem biljne lekovite proizvode koji sadrže kombinacije ovih biljaka i na taj način smiruju suvi, ali i olakšavaju iskašljavanje kod produktivnog kašlja.

Koja je uloga vitamina C u biljnim proizvodima za kašalj?

Vitamin C je snažan prirodni antioksidans koji doprinosi jačanju imunološkog odgovora i neophodan je za normalno funkcionisanje organizma. Važan je u borbi protiv infekcija, a upravo tokom infekcija njegov nivo u organizmu opada. Pušači su takođe populacija kojoj se preporučuje veći unos vitamina C.

Šta mislite o višekomponentnim biljnim preparatima za kašalj?

Ne treba zaboraviti fenomen sinergizma biljnih aktivnih sastojaka što je jedan od osnovnih postulata tradicionalne medicine. Naime, pokazano je da je ukupan efekat biljnog ekstrakta/kombinacije biljnih aktivnih supstanci veći od efekta pojedinačnog izolovanog sastojka tog ekstrakta/pojedinačne supstance. Upravo zbog toga primena polikomponentnih biljnih proizvoda može dati odlične rezultate. Pravilan odabir lekovitih biljnih vrsta, proveren kvalitet biljne sirovine, pažljiv razvoj formulacije i kontrola finalnog proizvoda vode efikasnijoj i bezbednijoj upotrebi biljnih proizvoda.

Koja je Vaša poruka za kraj?

Dobro formulisan preparat sa odabranim kvalitetnim biljnim sirovinama može biti dragocena pomoć za sve vrste kašlja. Moje iskustvo je da višekomponentni biljni proizvodi, kao što je HERBIKO® sa medom, pomažu da se smiri suvi, nadražajni i iscrpljujući kašalj, kao i da se olakša eliminacija nagomilanog sekreta u disajnim putevima. Rastvor za oralnu primenu se lako primenjuje i dozira, a deca i odrasli najbolje prihvataju upravo tečne farmaceutske preparate za peroralnu primenu, ističe na kraju prof. Pavlović.

