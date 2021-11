ZAŠTO ČAJ OD DUNJA POMAŽE KOD PROBLEMA S VARENJEM I KAŠLJA GASTROENTEROLOG Perišić objasnio koliko OVA VOĆKA može biti delotvorna

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, pričao je o blagotvornim svojstvima ploda ali i koštica dunje. Dunja je zdrava i jeftina voćka koja je i pomalo nepravedno zapostavljena kod nas

Mnogi ne znaju da dunja pomaže kod probavnih problema, ali često je ljudi izbegavaju jer je "teška" za stomak. Doktor je objasnio kako izbeći taj problem da bi se sva njena dobra svojstva iskoristila.

- Nije čudo što se daje devojkama ime Dunja, korisno je u semenkama, amigdalin, jaka anti. Antidijarejično dejstvo ima samo meso voćke, a ako se pije čaj od dunje kod bronhitisa, to je čudo Božje, vitamina C ima kao pomorandža", rekao je dr Perišić u Jutarnjem programu televizije "Prva".

Za probleme poput kašlja ili otežanog varenja, savetuje čaj od dunje.

- Za probleme sa varenjem skuvajte od lista dunje čaj, kao i za kašalj. Presečete, izvučete semenke, stavite ih u 200ml vode, kuvate 45 minuta i odstoji, to se pije kao najzdraviji čaj celog života - savetuje doktor.

Međutim, ima i ljudi koje često muči želudac kada jedu dunje. I za to postoji rešenje.

- Mnogima će smetati dunja ovako sveža jer sadrži tanin. To je kao kada pijete jako crno vino niže klase, pa vas muči. Svaki dan jedite dunju, ili u čaju ili u kompotu. Ako vas muče nervozna creva, onda je čaj od lista dunje pravi za vas. Ali ne bi bilo loše jesti i šolju kompota posle ručka, ubacite i suve šljive, to je kapitalni antioksidans i promoter peristaltike. Zaboravite "porađanje" na WC šolji, nećete imati problema - rekao je on.

Osim toga, dr Perišić savetuje da nikada ne bacete semenke dunje.

- One sadrže amigdalin, koji ima jako dejstvo protiv bolesti - objasnio je dr Perišić.

