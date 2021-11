MLADI U SRRBIJI UZIMAJU LEKOVE ZA POTENCIJU OD 15. GODINE: Plaše se da će se obrukati pred devojkama, a mogu da ugroze zdravlje!

U srpskim apotekama se proda oko pola miliona lekova za potenciju, ipak podatak koji je zabrinjavajući jeste da tinejdžeri u Srbiji počinju da ih koriste već od 15 godine. Naime, veliki broj ovih lekova može se kupiti bez recepta.

foto: Profimedia

Za ove lekove nije potreban recept, pa tako mladi mogu kupiti ove lekove za 1.000 do 1.500 dinara. Kako anonimno kažu farmaceuti u emisiji "Eksploziv" na TV Prva, "mladi samo dođu i mi im samo prodamo". Uglavnom o tome neće da pričaju, što i ne čudi.

Psihijatar Jovan Marić kaže da mladi posežu za lekovima za potenciju da se ne bi obrukali pred devojkama. Često je stid ono što ih tera da upotrebe lek.

"Dolaze mladi u 20-im godinama, frustrirani, prvi susret s nekom devojkom, malo se stide, treba da se skinu, pa kažu 'da probam ja malo s tim", priča Marić.

Urolog Aleksandar Milošević smatra da je problem što su vijagra i kamagra lako dostupne.

"Uvek ima upotrebe i zloupotrebe. Danas se mnogo zloupotrebljava taj lek. Ono što je problem je to što su ovi lekovi dostupni lako. Ako on to sam rešava u mladosti, bez da potraži stručnu pomoć, imaće određeni problem sa impotencijom. Jedan od glavnih krivaca za korišćenje je pornografija. To nije normalna stvar, oni glume, i plus su pod lekovima da bi održali dugoročnu erekciju. Ako je nekom to dostupno sa 14, 15 godina, i plus lekovi mogu da ga naprave Supermenom, gubi se realna komunikacija. Mislim da je ljubav ugrožena", priča Milošević i dodaje da kod starijih može doći i do smrtonosnog ishoda.

foto: Shutterstock

A ono što je važno da se zna jeste da je kamagra opasna jer nije registrovan lek, nema je u apotekama, a kvalitet i sastav niko ne kontroliše pa lako može da se falsifikuje.

Dr Goran Popović kaže da u tabletama nema ono što piše da treba da ima, a šta ima, ko zna.

"Moj najmlađi pacijent imao je 18 godina. Bilo je i mlađih pa dođu s majkom, ocem. Ti lekovi šire krvne sudove u celom organizmu, i u mozgu, očima, nosu, srcu, ne samo tamo gde se očekuje."

Evo kako ovo komentarišu mladi iz Srbije:

"Iz nekog mog iskustva, što se bolje pokažeš, to će pre da te zavoli. Nije to strah, to je sve iz neke želje da se pokažeš što bolje u tom trenutku. Neki sumnjaju u sebe ili su popili malo više, pa zbog te nesigurnosti bi uzeli to, nosili kod sebe u novčaniku za ne daj Bože, što se kaže", otkrio je jedan mladi čovek koji je želeo da ostane anoniman.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

