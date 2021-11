VRHUNSKA TEHNOLOGIJA U TRETIRANJU BOLA U VRATU I KIČMI: Koristite OVO i ponovo ćete voditi aktivan život bez tegoba!

Nervni koren svakog bola koji osetite počinje u vratu. Jedan problem sa vratom može da utiče na funkcionisanje raznih delova tela i zato je od presudnog značaja da se pozabavite glavnim izvorom tegobe, umesto da se fokusirate na srodne bolove. Da biste to uspeli, potrebno je zakazati pregled kod odgovarajućeg lekara, a to je trenutno nemoguća misija. Ali, da li je to jedini način da se oporavite? Zašto biste se mučili, čekali na termine kod lekara, kada možete u udobnosti svog doma da se oprostite od bola? Evo kako!

S obzirom na to da bolovi u vratu nastaju mehaničkim putem, jedino mehaničkim putemo možemo i da delujemo na uzrok i oslobodimo se bola. U tome će vam najveća pomoć biti vratna kragna.

SpineMax dekompresiona kragna se postavlja oko vrata i pumpanjem u specijalno dizajnirane vazdušne komore, koje se šire vertikalno, dolazi do nežnog istezanja vrata. Na taj način se povećava međupršljenski prostor, oslobađa pritisak na priklješten nerv i zgrčeni mišići se opuštaju.

Vratna kragna takođe pomaže kod:

degenerativnih bolesti diskova u vratu,

cervikalne diskus hernije,

cervikalne spondiloze,

miofacijalnog bola u vratu i leđima,

kod dugotrajnog sedenja za računarom,

pomaže u imobilizaciji vrata prema preporuci lekara.

Kragna može da se nosi svakodnevno, pomaže pri održavanju pravilnog položaja glave, a ergonomski dizajn sa mekanim jastučićima osigurava udobnost, podršku i stabilnost tokom nošenja.

Dekompresionu kragnu za vrat možete naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502, po sniženoj ceni od 8.000 rsd.

Dostava je besplatna, a garancija na kragnu iznosi 12 meseci.

* Klikom OVDE pogledajte kompletnu ponudu proizvoda protiv bolova u vratu i leđima.

