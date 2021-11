PULMOLOG UPOZORAVA: Uporni kašalj iscrpljuje organizam i slabi imunitet

Procenjuje se da jedna trećina pacijenata sa COVID infekcijom ima kašalj sa sekretom. Kašalj je uobičajeni simptom koji prati bolesti disajnih puteva. Može biti suvi ili kašalj sa sekretom (produktivni). U oba slučaja, ukoliko se ne ublaži čini da se osećate veoma umorno. Razgovarali smo sa Doc. dr Miodragom Vukčevićem, načelnikom pulmologije kako pomoći pacijentima sa pulmološkim tegobama i kako se rešiti kašlja.

Postoje metode koje mogu pomoći da kontrolišete kašalj da bi ste se osećali bolje. Kontrolisano kašljanje i ležanje u različitim položajima može da eliminiše sekret iz vaših pluća. Kašalj normalno štiti pluća, izbacuje sve štetne iritanse (viruse, bakterije, polen, prašinu i dr.) iz pluća. Sekret štiti unutrašnja tkiva i pomaže da se zaštitimo od infekcije. Istovremeno, on sadrži antitela koja pomažu da se razvije imunitet koji će pomoći u borbi protiv infekcija - objašnjava Doc. dr Vukčević.

Sekret je obično bistar, ali može da bude i beličast, žućkast ili druge boje. Može da varira od tečne do guste, lepljive tečnosti. Kada ste bolesni, imate infekciju, sekret je beličaste ili žućkaste boje, zamućen proteinima i belim krvnim zrncima koje telo oslobađa u borbi protiv virusa. Zelenkasti sekret ukazuje na bakterijsku infekciju, a crni ili tamno smeđi se obično javlja kod pušača ili osoba koje imaju neku bolest pluća. Infekcije mogu izazvati suvi kašalj kad su pluća iritirana, ovaj kašalj bi trebalo brzo da prođe tokom vašeg oporavka. Takođe, kašalj je jedan od simptoma Covid infekcije, tokom koje su najučestaliji simptomi umor, malaksalost, nedostatak daha, bol u mišićima, bol u grudima, kašalj, nesanica, dijareja, a posle preležane infekcije, pacijenti se žale na umor, nedostatak daha, bol u zglobovima i grudima. Novi Delta soj korona virusa nosi sa sobom simptome koji su slični prehladi i gripu, kao što su curenje nosa, glavobolja i bol u grlu. Takođe, kašalj može da bude prisutan čak i nekoliko meseci od preležane infekcije i da bude frustrirajući.

Šta savetujete pacijentima?

Doc. dr Vukčević napominje – kada se infekcija COVID-19 razvije u težu formu, pluća oteknu, pune se tečnošću, brzo dolazi do infekcije tj. upale pluća. Stvara se prekomerna količina sekreta koja dovodi do produktivnog kašlja. Uklanjanje sekreta će pomoći da se bakterije i virusi izbace iz organizma, da bolje dišete i poboljšate kvalitet života. Savetuje se terapija vitamini C i D, cink, propolis i N-acetilcistein (NAC) kao podrška imunitetu obolele osobe. U oporavku, se savetuje polako vraćanje svakodnevnim aktivnostima, plućna rehabilitacija, blage vežbe propisane od fizijatra.

Takođe, ukoliko osoba kašlje preporučujem PropoMucil® prašak koji sadrži nealaregen propolis, obogaćen polifenolima i N-acetilcistein (NAC). Prirodni antimikrobik u proizvodu PropoMucil® pomažu da se eliminišu virusi i bakterije čime se smanjuje rizik i učestalost infekcija. Istovremeno razlaže sekret i olakšava iskašljavanje. Važno je koristiti PropoMucil® i posle preležane COVID infekcije jer smanjuje učestalost i težinu simptoma infekcije, pomaže jačanju imuniteta i deluje kao antioksidans u borbi protiv štetnih radikala. Zbog toga svojim pacijentima, bilo da su u pitanju deca ili odrasli, nakon preležane Covid infekcije uz vitamine, preporučujem da uzimaju, dve PropoMucil® kesice na dan. Čista pluća i jači imunitet izuzetno su važni u periodu oporavka, preporučuje Doc. dr Vukčević.

