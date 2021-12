Kako prepoznati da li vam je prostata uvećana?

Obratite pažnju na mokrenje. To je tipičan pokazatelj početnih ili mnogo dubljih problema s prostatom.

S jedne strane, ispratite pozive na mokrenje učestalost, broj noćnih ustajanja, mogućnost njihovog odlaganja. S druge strane – na jačinu mlaza. Ako primetite neku negativnu promenu koja rezultira čestim i neodložnim pozivima na mokrenje, ustajanjem više od 3 puta u toku noći, otežanim i slabim mlazom, konsultujte se sa urologom.

Proveravajte 2 puta godišnje tumor marker PSA. Povišen nivo tumor markera ne predstavlja nužno promenu iz adenoma u karcinom. U velikom broju slučajeva rezultat je upalnih procesa uzrokovanih uvećanom prostatom. Naraslo tkivo žlezde pritiska susedne organe (mokraćni kanal i bešiku) i dovodi do zadržavanja urina, stvaranja kamenja, a kod postavljenog katetera i do dodatnih infekcija. Sve to se odražava na vrednosti PSA markera, koje može tačno pročitati samo urolog.

Ne propuštajte godišnji preventivni urološki pregled, to je jedini način da imate potpunu kontrolu nad svojim zdravstvenim stanjem. Specijalista će odrediti obim žlezde i količinu rezidualnog urina, nakon čega, ukoliko je potrebno, može odrediti odgovarajuću terapiju.

Tulijum laser od 200 vati – pravi izbor za muškarca s uvećanom prostatom

Tulijum od 200 vati predstavlja evoluciju u laserskoj hirurgiji prostate i odlično rešenje za muškarca s uvećanom prostatom. Sistem ima vodeće karakteristike u pogledu snage i preciznosti u odnosu na sve druge metode. Veličina prostate više nije bitna – laserom Tulijum 200 vati isparava se bilo koji obim prostate na beskrvan i najmanje traumatičan način uz skraćeno vreme intervencije. A tim Laser Meda ima najveće iskustvo u našoj zemlji. Nakon operacije muškarac zaboravlja na slab i otežan mlaz, a oni s kateterom ga se oslobađaju zauvek. Tulijum od 200 vati garantuje komfor, brzinu i kvalitet rezultata.

