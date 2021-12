ZUBNI IMPLANTI I PROTETIKA DA ILI NE? Cene u Srbiji i regionu, razlike u kvalitetu, ocene ordinacija i zakazivanja termina

Tehnologija za izradu zubnih implanta je toliko napredovala poslednjih godina da čak i oni što su mislili da je zub izgubljen zauvek, ili da je jedino održivo rešenje proteza, sada imaju rešenje.

Kao što postoje marke automobila Fiat, Škoda, VW, Mercedes i Ferrari, tako postoje i različiti brendovi i kvalitet implanta, a da budemo iskretni, isto se može reći i za razlike u iskustvu, kvalitetu i cenama rada različitih stomatologa.

Pogledajte ispod kako se kreću cene u Srbijii i regionu, za različite tipove i kvalitet usluga.

Ukoliko želite besplatne konsultacije i pomoć pri rezervaciji termina u proverenim klinikama kod kvalitetnih doktorima možete popuniti zahtev klikom na link OVDE.. ili direktno kontaktirati naše administratore na telefon +381.62.256.000, a možete nam pisati ili pozvati i na Viber ili WhatsApp na taj isti broj.

Decembar je mesec kad su stomatolozi najzauzetiji najviše zbog povratnika iz dijaspore, pa je dobro da što pre rezervišete termin.

Radimo samo sa proverenim i preporučenim ordinacijama koje imaju najviše ocene od strane pacijenata, a pored toga što ćemo vam uštedeti vreme garantujemo najnižu cenu za dati kvalitet usluge.

Vaše komentare plaćamo od 10 do 50 evra

Koliko nam je bitno objektivno mišljenje pacijenata, pokazujemo i time što ćemo svakog korisnika koji koji rezerviše termin preko našeg kontakt centra, i koji nakon izvšenih stomatoloških radova oceni u ordinaciju na Sharebico platformi, odmah nagraditi iznosom od 10 do 50 evra, zavisno da li su rađeni implanti, ili samo protetika, i da li je rađeno 1-2, ili više zubi.

Time stvaramo transparentniju sliku i za svakog sledećeg korisnika, pored toga što i sami radimo isključivo sa preporučenim ordinacijama i iskusnim i pouzdanim doktorima.

Naš tim sa booking platforme Sharebico, radi završne pripreme za lansiranje globalne booking platforme za medicinske usluge, platforma pokriva i Srbiju, koja je prepoznata po kvalitetnim doktorima, a značajno nižim cenama u odnosu na razvijene zemlje zapada.

Iako Sharebico platforma zvanično kreće sa radom 15. decembra kada budu završene sve funkcionalnosti i unapređen dizajn, već sada u ovoj testnoj verziji platforme možete dobiti i besplatne savete, ali i rezervisati termin po najpovoljnijim uslovima za dati kvalitet usluge, u skladu za vašim zahtevima, a na kraju i biti nagrađeni za vaš komentar ordinacije (review)

Pored medicinskih usluga, Sharebico platfoma će pokrivati i usluge rezervacija rent a car-a, smeštaja, avio karata, rezervacije događaja i drugih usluga na globalnom nivou.

Ukoliko želite da preporučite neku ordinaciju za koju smatrate da je kvalitetna pišite nam na +381.62.256.000 na Viber ili WhatsApp, možete nas i direkno pozvati, ali i svratiti do naših kancelarija. Nakon provere i listiranja te ordinacije na Sharebico platformi, bili biste u prilici da ostavljate ocene i za te ordinacije.

Kako se kreću cene za implante i protetiku u Srbiji i regionu?

Kvalitetni zubni implanti se kreću od 300 do 1.000 eur po implatnu za one najkvalitetnije. Implanti lošijeg kvaliteta, ili one koji su rizični da naprave problem sa zdravlje ne mogu biti ni vidljivi na Sharebicu niti sarađujemo sa takvim ordinacijama je zbog većeg obima rezervacija obezbedio cene koje idu od 280 evra za kvalitetnije implante, pa do 600 za one najkvalitetnije, zavisno od lokacije ordinacije, od Subotice do Vranja, cene se značajno razlikuju, kako se krećete ka jugu, cene su sve jeftinije.

Bezmetalne krunice se kreću od 140 do 200 evra.

Metalne krunice od 70 do 120 evra

Akrilatne proteze od 150 - 350 evra

Holliwood Smile za obe vilice od 3.700 do 5.600 evra

Za detalje, kontaktirajte nas na +381.62.256.000.