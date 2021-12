KAKO DA SE REŠITE HRONIČNOG BOLA: Prvo pravilo, ne čekajte da zaboli jače! A ako boli treba da potražite ove lekare

Mraz u jutarnjim satima najavljuje nam zimu. Neki joj se raduju, neki ne. Dok mlađi željno iščekuju igrarije na snegu, stariji misle na neprijatnosti koje im mogu doneti niske temperature. Već su osetili posledice usporene cirkulacije, svakim danom ruke i stopala su im sve hladniji, opominju ih bolovi u ramenima, leđima... Nije mali broj onih koji su počeli da kubure i s drugim hroničnim bolovima, posebno u mišićima i zglobovima.

Ima li leka za ova nevesela stanja?

Tretiranje i otklanjanje hroničnog bola često nije lak zadatak. Lista uzroka je poduža, a simptomi koje uz bol šalje organizam nekad su nejasni, što lekare koji nisu stručni za pristup bolu kao bolesti onemogućava da adekvatno reaguju i utvrde najbolji protokol lečenja za svakog pacijenta pojedinačno. Onima koji muku muče to samo može da pojača osećaj nemoći i bezizlaznosti.

Hronični bolni sindromi, bilo da su u pitanju migrene, neuralgije, artritis... zahtevaju različit pristup, ali imaju i zajedničke elemente. U zavisnosti od stanja pacijenta, podrazumevaju se lokalna terapija hroničnog bola, lekovi, ali i tzv. agresivnije lečenje.

Ako patite od hroničnog bola, krajnje je vreme da se obratite specijalisti. U obzir dolaze samo oni koji su dobro izučili ovu tematiku - neurolozi, neurohirurzi, lekari koji leče vaskularne bolesti, anesteziolozi, fizijatri...

Nažalost, još uvek nas prati pandemija, mnogi se nerado odlučuju za odlazak kod doktora. Veliki problem je i što u manjim sredinama nema dovoljno stručnjaka (ili ih uopšte nema) koji se bave bolom. A ako i ima kliničara, akcenat stavljaju na tretiranje osnovne bolesti, a bolove zanemaruju.

Uz konsultaciju lekara, kod kuće možete sami da sprovodite tzv. prvi nivo lečenja pomoću vežbi relaksacije i opuštanja. Povećaćete neophodnu pokretljivost, a mogu da pomognu i blaga masaža, kineski flasteri (kinesio taping), kreme ili gelovi za lokalnu terapiju, nesteroidni analgetici.

Dr Veselin Gerić, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, ekspert za lečenje akutnog i hroničnog benignog i malignog bola u Opštoj bolnici Atlas foto: Privatna Arhiva

NE ČEKAJTE DA ZABOLI JAČE

- Svaka vrsta bola se može izlečiti, ali je veoma važno da se odreaguje na vreme. Sa terapijom treba odmah krenuti, posebno ako su bolovi slabijeg intenziteta - poruka je čitaocima Lene dr Veselina Gerića, specijaliste anesteziologije sa reanimatologijom, eksperta za lečenje akutnog i hroničnog benignog i malignog bola.

Kakav pristup zahteva lečenje?

- U zavisnosti od tipa bola, treba proći nekoliko pregleda. Ako je, recimo, u pitanju neuropatski bol, pacijenta pregledaju neurolog, neurohirurg, treba uraditi magnetnu rezonancu i/ili i skener, kompletnu laboratoriju. Pacijenti koji su isrcpeli sve mogućnosti, a bol je i dalje prisutan, treba da se obrate za pomoć specijalisti za lečenje bola... Anesteziolog je taj koji na kraju odlučuje o terapiji.

Šta savetujete kod migrene?

- Napade je moguće zaustaviti antireumatikom ili analgetikom, ali često su neophodni posebni lekovi koji se prepisuju u zavisnosti od vrste migrene, da li su tenzione, klaster ili sekundarne. Mogu da pomognu terapija laserom i akupunktura. Postoje i dijagnostičke procedure koje odlažu sledeće napade migrene do osam meseci.

Kako se ublažavaju hronični bolovi kod neuralgija?

- Neinvazivno se mogu rešiti medikamentnom terapijom uz savetovanje sa specijalistom za lečenje bola, ali i akupunkturom i laserom koji se može primenjivati i kod dece.

Svi koje muči diskus hernija tvrde da su to najjači bolovi.

- Bol se javlja u lumbalnoj kičmi, moguć je i u vratnom delu. Ako lekovi ne pomognu, treba sprovesti akupunkturu, laser terapiju i/ili UZ terapiju. Pomažu dijagnostičko terapijske blokade na bolnim mestima, epiduralne blokade, implementacije epiduralnih i spinalnih katetera kod spinalnih stenoza, postoperativnih problema i kod diskusa.

Šta savetujete kod artroza?

- Progresivna hronična degenerativna bolest u startu zahteva primenu lekova za ishranu hrskavice. Vrlo su efikasne i blokade u samom zglobu, dok fizikalna terapija omogućava bolju pokretljivost.

A kad bole šake i stopala?

- Kad su oštećeni periferni nervi, specijalista prepisuje posebne lekove za saniranje neuroloških bolova. I tu mogu da pomognu laser i akupunktura, pacijentima često preporučujem i ultrazvučne vodene blokade.

I KANCERSKI BOL SE LEČI

Da li je moguće tretirati i ublažiti bol i kod obolelih od raka?

- Kancerski bol se leči i to treba da znaju i pacijenti i njihove porodice. Sa terapijom treba krenuti dok su bolovi slabijeg intenziteta, individualno se prepisuju kombinacije različitih analgetika i koanalgetika. Kako se ne možete dati jedan lek i očekivati da bol prestane, moraju se pokriti svi receptori (neuropatski, visceralni i koštani) da bi terapija bila delotvorna!

Vi postavljate epiduralni kateter?

- Na nivou grudnog petog i šestog pršljena provlači se kateter kroz kožu, a na prednjem trbušnom zidu postoji jedan filter kroz koji se daju lekovi dva puta dnevno na 12 sati. Aplikuje se rastvor lokalnog anestetika i morfina koji je u 100 puta manjoj dozi nego kad bi ga pacijent uzimao orlano ili transdermalno. Pacijent je pokretan i nema bolove.

Šta još čitaoci Lene treba da znaju?

- Važno je naglasiti da niko ne sme sam da sprovodi terapiju. Ne treba piti lekove na svoju ruku, posebno ne one koji se ne mogu uzeti bez recepta. Svi imamo nekog koji će nam ih dati, ali bez saveta specijaliste problem će se maskirati, a to može da ima katastrofalne posledice. Kakva terapija je za pacijenta benefit, lokalna, oralna ili je neophodna interventna procedura - to može da odredi samo specijalista za lečenje bola.

Brojke sve govore 20% odrasle populacije u svetu pati od hroničnog bola

33% pacijenata se žali da trpi intenzivan bol

20% osoba koje se žale na hronični bol je izgubilo ili promenilo posao

20% pacijenata zbog bola ispoljava depresiju

40% osoba tvrdi da bol koji osećaju nije adekvatno lečen

Blagotvorna procedura Nedavno smo se teška srca oprostili od Marinka Rokvića, Merime Njegomir... Koja terapija bola deluje kod kancera pankreasa? - To je neuroliza celijačnog pleksusa, sklopa malih neurona koji se nalaze na nivou grudnog dvanaestog i lumbalnog prvog pršljena između aorte najvećeg krvnog suda i kičmene moždine. Vrši se tako što pacijent leži na stomaku sa jastukom ispod stomaka. U toj regiji se daje lokalni anestetik i sa iglama veličine 15 cm pristupa se pleksusu sa leve i desne strane. Prvo sa timom dajem test dozu da bismo utvrdili da li smo na pravom mestu, nakon toga neurolitički rastvor. Pacijenti ostaju na stomaku 30 minuta u intenzivnoj nezi, pa se okreću na leđa. U bolnici su 24 sata jer može da dođe do blagog pada tenzije ili blagog bola u grudima (normalno kod ovakvih procedura). Čak 70% pacijenata posle ove procedure više nema nikakve bolove!

Ovo može da pomogne Poboljšajte cirkulaciju bolnog mesta zagrevanjem; vežbajte najmanje 30 minuta dnevno; nosite odeću i obuću koje omogućavaju bolju cirkulaciju; uvedite zdrave prehrambene navike; kontrolišite redovno zdravlje; koristite redovno odmor i nemojte da konzumirate duvan.

