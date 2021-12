SA OVOM NAMIRNICOM NIKAKO NE PRETERUJTE! Srbi je svakodnevno konzumiraju, a nisu ni svesni kakvo TROVANJE može izazvati

Zbog karakterističnog ukusa pečurke i velike hranjivosti pečurke se tokom posta maltene svakodnevno nalaze na trpezi. Nutricionista Nataša Đukić objasnila je da je dozvoljeno unositi na nedeljnom nivou 1kg pečurki, kako ne bi došlo do trovanja.

- Pečurke imaju veliku hranjivu vrednost, to je namirnica biljnog porekla koja ima najveći procenat proteina. Količina proteina koja se nalazi u pečurkama zavisi od vrste. Apsolutno mogu da budu zamena za meso. Sa konzumacijom naravno može da se pretera, treba da se unosi kilogram nedeljno, ako preteramo može doći do grčevau stomaku i dijareje. Pečurke od drugih povrća izdvaja vitamin D, to je negde osnovna prednost. Pored toga sadrži vitamin B i selen - rekla je nutricionista gostujući u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

Nutricionista je naglasila da pečurke nikako ne podgrevamo, jer tako dolazi do promene hemijskog sastava proteina.

- Štetne su kad se podgrevaju, nikada to ne treba raditi, treba ih jesti odmah nakon pripreme. Ukoliko dođe do podgrevanja pečurki onda dolazi do promene hemijskog sastava proteina i onda dolazi do digestivnih problema - objasnila je Nataša Đukić.

