PRELEŽALI STE KORONU, ALI MUČI VAS OVIH 6 SIMPTOMA Kardiolog Vesna Stojanov objašnjava šta tada treba uraditi, ali obratite PAŽNJU

Doktorka Vesna Stojanov, kardiolog i predsednica Udruženja za hipertenziju Srbije, rekla je da posle kovida 19 nešto ubrzanije dolazi do zapaljenja i razvoja procesa arteroskleroze.

foto: Printscreen/ TV Pink, Shutterstock

"Međutim, ako pogledamo strukturu pacijenata koji najčešće obolevaju od kovid infekcije sa određenim komplikacijama, to su upravo kardiovaskularni bolesnici, to je starija populacija sa već pridruženim kardiovaskularnim bolestima i onda su komplikacije u kasnijem periodu mnogo češće", objašnjava Stojanov za Jutarnji program RTS.

Takvi pacijenti, kako je dodala, imaju mnogo viši krvni pritisak, čest poremećaj krvnog ritma.

"I mladi ljudi, koji nisu znali da imaju neke bolesti i smatraju se apsolutno zdravima, nakon preležane kovid infekcije imaju taj kratak dah, imaju zamaranje, osećaj pritiska, nelagode u grudima i dolaze kod kardiologa. Kod njih nalazimo ili poremećaj ritma u vidu ubrzanog srčanog rada ili su u pitanju neke ekstra sistole", navodi doktorka.

Kod mladih su, kaže, česte i upale srčanog mišića, miokardite.

Kaže da se povećava i broj prvih pregleda i broj kontrolnih pregleda posle preležanog kovida 19.

foto: Printscreen/ TV Pink

Simptomi zbog kojih se treba javiti lekaru

Upitana koji simptomi ukazuju da treba da se javimo kardiologu nakon preležanog kovida, dr Stojanov navodi da su to zamaranje, nemogućnost da se obave one fizičke aktivnosti koje ste do sada mogli, nelagodnost u grudima, kratak dah, poremećaj ritma, kada osetite da zatreperi srce, prenosi RTS.

"To su već u neki razlozi zbog kojih treba da se javi lekaru", ističe dr Stojanov.

Neki ljudi se posle kovida ne oporave iako uzimaju terapiju, vitamine, odmaraju se.

Vesna Stojanov objašnjava da to zavisi od imunološkog sistema, pridruženih bolesti, a kardiovaskularne bolesti su često udružene.

"Ukoliko imamo pacijente koji su pod stresom, takođe je oporavak teži", dodaje doktorka.

Napominje da je nakon kovid infekcije oporavak dug, preporučuje se postepeno uvođenje aktivnosti, ali se dogodi da pacijent kreće odmah da radi sve što je radio i pre infekcije.

"Pacijenti kreću odmah da obavljaju sve svoje aktivnosti i to je razlog, jer jednostavno ne može organizam da se na adekvatan način prilagodi svim tim novim obavezama. Kovid infekcija dovodi do toga da i kardiovaskularni sistem dosta trpi", zaključuje Vesna Stojanov.

Ilustracija foto: Flo Rols / Zuma Press / Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

07:24 SPREMITE SLAVNI SRPSKI HLEB! Jedan vojnik ga nosio 6 godina i ostao nepovređen, Pirot KRIJE TAJNU