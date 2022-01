OVO JE DANAS MORANJE: Pronađite u sebi preventivnog lekara, doktorka Valentina vas uči kako to da uradite

Najčešći uzroci bolesti štitaste žlezde, hipertenzije, gastritisa, nervoznih creva ili glavobolje i tegoba sa menstrualnim ciklusom uslovljeni su neravnotežom u emcionalnom segmentu. Evo kako da poboljšate opšte zdravlje i kvalitet života, poduhvat uopšte nije težak.

foto: Shutterstock

Ne treba posebno napominjati da smo pritisnuti svakodnevicom i da nas u stalnoj borbi za egzistenciju prati sve veći stres. Ako se tome doda i uticaj virusa korona, koji je opet podigao glavu, jasno je zašto sve više zaboravljamo da mislimo na sebe i potrebe svog bića. Rezultat je - gubljenje ravnoteže.

Najčešće se javlja u sferi emocionalnog segmenta (depresija, anksioznost, strahovi, nerešeni konflikti u porodici ili u partnerskim odnosima), a bilo koji vid neravnoteže narušava sveukupnu ravnotežu, dovodi do energetskog nesklada i blokada. U slučaju da promene traju duže, dovode i do promena na organskom, fizičkom telu; to je mehanizam nastanka psihosomatskih bolesti. Bolesti štitaste žlezde, glavobolje, uznemirenje srca, hipertenzija, gastritis, nervozna creva, čir na želudcu, problem sa menstrualnim ciklusom, su tipicni primeri.

Zdravlje je prirodna potreba čoveka, a čini se da ga je sve manje.

- Zdravlje odavno nije besplatan poklon prirode, a u to nas je definitivno uverila pandemija Kovid -19. Do kompletnog zdravlja se dolazi samo ličnim i tegobnim naporom, u prvom redu naporom duhovnog bića. Zato povežite sve vidove energije u sebi i videćete da ćete se bolje osećati – poruka je, specijalno za čitaoce Lene, mr sc. med. dr Valentine M. Jakovljević koja, uz klasičnu medicinu, uspešno primenjuje holističko isceljivanje pacijenata.

foto: desktop

Dr Jakovljević je specijalista razvojne i adolescentne neurologije, epileptolog, predsednik udruženja Anima za pomoć osobama sa problemom epilepsije, bolestima zavisnosti i poremećaja ponašanja.

USMERITE PROMENE NABOLJE

Koliko pomaže holističko isceljivanje?

- Kao lekar alopatske medicine sa iskustvom od preko dvadeset godina rada, moram da priznam da sam zadivljena snagom i načinom na koji se promene dešavaju. Spremnost da promenimo sebe je već ozbiljan iskorak na putu razrešavanja unutrašnjih konflikata i dilema, pa samim tim i isceljivanja bolesti na fizičkom nivou.

Šta to tačno podrazumeva?

- Tehnike koje se koriste podrazumevaju rad i na fizičkom i na energetskom nivou neke osobe. Energetski aspekti su naše emocionalno biće, memorijsko, eterično, astralno i uzročno biće. Energetsko uravnoteženje podrazumeva sklad i sa fizičkim segmentom, što čini da se osoba kao takva oseća dobro, integrisano, zadovoljno i moćno.

foto: Profimedia

Spremnost da promenimo sebe je ozbiljan iskorak na putu razrešavanja unutrašnjih konflikata i dilema

Kako možemo sami sebi da pomognemo?

- Pre svega, treba da prihvatimo svoje emocije – to je prvi korak u isceljivanju negativnih obrazaca u našem emotivnom telu. Sve emocije podrazumevaju veliku količinu energije koja se kreće kroz telo, a one koje su intenzivne -intenzivnu energiju koja struji kroz sve aspekte naseg bića.

Šta još treba da preduzmemo?

- Veoma je važno da svako od nas ima svest o tome da nije dobro osuđivati sebe, ili ignorisati emocije sistemom potiskivanja. Tehnike holističkog isceljivanja će pomoći u prirodnom procesu uravnoteženja i otpuštanja negativnih emocija. One se takođe primenju u svim energetskim aspektima našeg tela (mentalno, astralno, eterično, uzročno) i to je potpuno prirodan način da se čovek vrati u svoju prirodnu elektro magnetnu rešetku, koja daje vitalnost njegovom biću.

ZAPAMTITE, SVE JE VAŽNO

Da li se time proces našeg reprogramiranja završava?

-To je jedan deo. Tehnike preventivnog rada na sebi podrazumevaju, pre svega, sistematičnost u podizanju vitalnosti naseg fizičkog tela kroz pravilno hidriranje, alkalnu-prirodnu ishranu, fizičke aktivnosti, rekonektivne tretmane, reiki, akupresuru...

foto: Shutterstock

Pravilnim disanjem nećete pomoći samo plućima, relaksiraćete i svoj duh

Koliko je važno kako dišemo?

- Pravilno disanje relaksira naš um. Dva puta dnevno po dvadeset minua je dovoljno da kroz meditativno disanje revitalizujemo sebe u blistavo, kreativno, zadovoljno i srećno biće.

Kakva je vaša poruka čitaocima Lene?

- Budite istrajni i srećni u svemu!

NE POSTOJI ŠABLON

foto: Shutterstock

- Boravak u prirodi, sunčana i mirna mesta sa dosta kiseonika, tehnike relaksacije, meditativno disanje, joga i slične tehnike koje donose uravnoteženje, ali i promene u načinu ishrane, protokoli detoksikacije, tehnike isceljivanja utiču na podizanje lične vibracije našeg bića.

Naravno, ne postoji šablon koji odgovara svima. Svako treba da osluškuje sebe i svoje potrebe, da bude usklađen sa svojim unutrašnjim intuitivnim bićem. To je put do više svesti i spoznaje našeg sopstva i razloga postojanja u ovom životu. Zato budite povezani sa sobom, sa svojim intutivnim glasom, volite sebe i svoj život - to je način podizanja vibracije na nivou svake ćelije.

NAČETI SMO OD DETINJSTVA

foto: Shutter

- Nemoguće je proći kroz život bez neke vrste emotivne traume. Može da potiče od najranijih dana, na rođenju ili odrastanjem, u uslovima kada roditelji nisu bili dovoljno zreli i svesni da bi bezuslovno voleli svoju bebu, odrastanjem u okružunju gde nije bilo dovoljno ljubavi ili je bila uskraćena, situacije u kojima partneri imaju brojna nerešena emotivna pitanja. Takođe, može da se radi o velikoj traumi kao što su seksualna zlostavljanja ili fizičko nasilje tokom odrastanja.

Isceljivanje emotivne traume zavisi od okolnosti koje su do nje dovele, ali u srži isceljivanja je ljubav i prihvatanje svih aspekata sebe. Emocije treba u potpunosti da se razotkriju, osete i prožive, ali istovremeno morate biti odvojeni od njih, da ih posmatrate iz tzv. više perspektive. U takvoj situaciji ste potpuno bezbedni, magnetna privlačnost emotivnog doživljaja ne može da vas povredi. Tako se ponašaju emotivno prosvetljene duše.

foto: Shutterstock/Vladimir Gjorgiev

Kurir.rs/Lena/Branka Mitrović

Bonus video:

01:00 PRVI PUT SA OCEM PO BADNJAK: Veljko u ZORU sa sinom u ispoštovao SRPSKI OBIČAJ, mali Željko zamahnuo SEKIROM