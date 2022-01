ZAKRIVLJENA ROŽNJAČA: Otkrijte da li imate ovu anomaliju jer optička greška može skupo da vas košta!

Dešava li se da iskosite glavu prilikom gledanja televizije ili čitanja, žmirkate, da počnu slova da vam se razlivaju pred očima, vidite zamagljeno ili da se neki predmet u koji ste uperili pogled krivi iako ste svesni da sam ne može da mrdne ni milimetar?

Obično se misli da ovi problemi pogađaju starije, ali činjenica je da mogu da se jave u bilo kojoj starosnoj dobi, bez obzira na to da li je neko prethodno bio kratkovid, dalekovid ili je imao savršen vid.

Upravo zbog ovog poslednjeg malo ko potrči odmah na pregled kod oftalmologa, što je velika greška: s astigmatizmom dolazi do brojnih promena, ne samo u oku već i u celom organizmu, ističe prof. dr Zora Ignjatović, oftalmolog, medicinski direktor Specijalne bolnice za oftalmologiju "Miloš".

I UROĐEN I STEČEN PROBLEM

- Kod nekih osoba brzo dolazi do pojave umora, čestih vrtoglavica, glavobolje, a to za sobom vuče i druge tegobe koje ne dozvoljavaju da normalno funkcionišu - upozorava čitaoce Lene prof. dr Zora Ignjatović, jedan od naših najčuvenijih oftalmologa.

Da li je glavni uzrok astigmatizma nasleđe?

- Uglavnom jeste, a anomalija može da bude i stečena. Ako ste nekad povredili oko, imali operaciju na oku ili imate ožiljke na rožnjači koje su kao beleg ostavile inflamatorne ili zarazne bolesti (čak i jedan mali čmičak može da prizove astigmatizam!) - vid može da vam bude ugrožen. To dovodi do keratokonusa, bolesti kod koje se rožnjača deformiše u oblik kupe (konusa). Uglavnom zahvata oba oka (obično ne počinje istovremeno) krivljenjem i istanjivanjem vezivnog tkiva rožnjače.

Kako se problem dijagnostikuje?

- Neophodan je pregled kod oftalmologa, koji jedini može pomoću posebne opreme da odredi uzroke astigmatizma, vrstu, stepen izraženosti. U zavisnosti od toga preporučiće odgovarajući tretman, kao što su naočare s cilindričnim staklima ili kontaktna sočiva (meka, cilindrična), a u obzir dolazi i operacija, jer bez obzira na to što se bira najkvalitetnija optika, ne može i pored najbolje volje uvek problem da se reši u potpunosti.

Prilikom testiranja vida najčešće se mešaju brojevi

Šta se zapravo događa u oku osobe koja ima astigmatizam?

- Javlja se nepravilno prelamanje svetla u oku, zbog čega je slabiji vid. Naime, svetlost se u jednom meridijanu prelama jače, u drugom slabije i najčešće je u vezi s prelomnom moći rožnjače.

Šta je meridijan?

- Meridijan je linija koja spaja dve tačke na suprotnim krajevima rožnjače. Normalna rožnjača ima oblik fudbalske polulopte i svi njeni meridijani imaju istu zakrivljenost. Kod astigmatizma oblik je kao kod ragbi polulopte i meridijani imaju različitu zakrivljenost. To onemogućava formiranje jednog fokusa, prelomljeni zraci čine da se posmatrani objekti vide nejasno, razvučeno i iskrivljeno.

Da li je astigmatizam vezan samo za rožnjaču?

- Može da bude vezan i za sočivo, za kataraktu. Kod ovog oboljenja oka zamućenje sočiva je neravnomerno, pa se u refrakciji (odnos između dužine oka i njegove moći prelamanja) javlja astigmatizam. Ovaj problem se rešava operacijom katarakte, a zahvat je i prilika da se ukloni urođeni astigmatizam.

Često se udružuje s kratkovidošću i dalekovidošću

Koje su najčešće vrste ovog defekta?

- Kod više od 80 odsto ljudi javlja se pravilan, regularan astigmatizam, kod koga se dva glavna meridijana rožnjače međusobno nalaze pod uglom od 90 stepeni. Tad prvi meridijan ima najveću, a drugi najmanju zakrivljenost u odnosu na sve ostale meridijane u oku. Kod nepravilnog, iregularnog astigmatizma, svi meridijani imaju različitu zakrivljenost. Najčešće se javlja kao posledica izvršenih operacija na oku, nekih povreda ili bolesti rožnjače.

- 0,25 do - 0,5 dioptriju nije potrebno korigovati

U zavisnosti od tipa refrakcione greške, astigmatizam može da bude kratkovidi (miopni), dalekovidi (hipermetropni) ili mešoviti. Blagi stepen astigmatizam je do 3 D (dioptrije), umereni od 3 do 6 D, a visok iznad 6 D.

VEŠTAČKA SOČIVA SU SPAS

Da li je korekcija neophodna i kod blagog astigmatizma?

- Ne koriguje se tzv. fiziološki astigmatizam, od - 0,25 do - 0,5 D. Oko 15 odsto populacije ima astigmatizam do jedan dioptrije, a 20 odsto ima više od tri dioptrije i to se mora korigovati.

Dijabetičari se često žale na probleme s vidom.

- Visok nivo šećera u krvi često je uzrok degenerativnih promena sočiva. Kod dijabetičara lečenje samog oboljenja podrazumeva i lečenje astigmatizma: u roku od 30 dana nakon korišćenja terapije očno sočivo se vraća u normalno stanje.

Pomažu li naočare?

- Ako se astigmatizam ne tretira, može da izazove trajnu slabovidost. Najčešće se preporučuju naočare sa specijalnim cilindričnim staklima. Često se menjaju kod osoba s visokim stepenom astigmatizma jer mogu da izazovu bolove u očima i vrtoglavicu, a nošenje krutih sočiva se ne preporučuje stalno jer je neprijatno. Srećom, nauka je napredovala. Problem može najbolje da se reši korekcijom vida pomoću lasera, kao i ugradnjom specijalnog veštačkog sočiva.

PREPOZNAJTE SIMPTOME

- žmirkanje pri gledanju na blizinu i daljinu

- mutna/iskrivljena slika

- dvostruki vid

- teškoće kod vizuelnog određivanja udaljenosti predmeta

- peckanje/osećaj stranog tela u oku, crvenilo

- držanje glave ukoso kod čitanja, gledanja TV

- glavobolja, vrtoglavica, umor

- gubitak koncentracije

DECA: KAD KOD SPECIJALISTE

Roditelji treba da znaju da ova anomalija može da se otkrije i kod novorođenčadi; savremene dijagnostičke metode omogućavaju to već od tri meseca starosti. Naredni oftalmološki pregled treba da se obavi najkasnije u trećoj godini života. Odlazak kod specijaliste i rana dijagnoza astigmatizma su veoma važni jer zamućen vid kasnije dovodi do slabovidosti, negativno utiče na čitanje, koncentraciju u školi i svakodnevne aktivnosti.

Korekcija je moguća s naočarima ili kontaktnim sočivima (polutvrda ili meka). Ako je s vidom sve u redu, pregled treba ponoviti kad dete napuni šest godina, uoči polaska u školu, a nakon toga svake godine do navršenih 16 godina.

LASER VRAĆA JASAN I OŠTAR VID

Laserski zraci mogu da uklone astigmatizam do +/-5.0 D (dioptrije), rezultat je odmah vidljiv! Procedura koja traje od 10 do 15 minuta je komforna, bezbolna, izvodi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji. Anomalija se ispravlja ugrađivanjem specijalnog toričnog intraokularnog sočiva pomoću malog reza (2 mm): postavlja se na poziciju prirodnog sočiva i preuzima njegovu funkciju. Ne treba da brinete, nema ušivanja rane - zarasta za 48 sati, bez tegoba.

Postoje monofokalna i multifokalna sočiva. Ugradnjom monofokalnih sočiva u 95 odsto slučajeva dobija se dobar vid na daljinu, dok za blizinu treba da se nose naočari, a kod multifokalnih pacijent se u istom postotku oslobađa nošenja naočara i za blizu i za daleko.

Kurir.rs/Lena/B.M.

