BOLESTAN SI? LEČI SE KOD KUĆE: Ako idete na posao s gripom ili, ne daj bože koronom, niste heroj, već sebični kolega

U današnje vreme većina zaposlenih ljudi gleda da, ukoliko se, ne daj bože, razboli, i ako ga bolest ne "obori" u krevet, ne ide na bolovanje. Najčešći razlog za to je smanjenje iznosa zarade. Drugi strahuju za posao i za to da im šefovi ne zamere odsustvo (bez obzira na to što je potpuno opravdano), a postoji i ona treća grupa ljudi koji bolesni dolaze na posao jer vole da sve stvari drže pod kontrolom.

Odmorite se i ojačajte imunitet

foto: Shutterstock

Koji god razlog da je u pitanju, otiići na posao s gripom ili nekom drugom zaraznom bolešću nije nimalo pametan (a ni kolegijalan) potez, a možemo reći čak da je i veoma sebičan. Ljudi bi morali da shvate da će im oporavak od bolesti mnogo duže trajati ako ne miruju i odmaraju se kod kuće jer se jedino na taj način jača imunitet. Isto tako, i poslodavci bi trebalo da budu razumni i da shvate da od bolesnog radnika imaju više štete nego koristi, te da je za dobro funkcionisanje posla bolje da ga pošalju ku}ć dok sasvim ne ozdravi.

Ne ugrožavajte druge

foto: Shutterstock

Osim što postoji velika verovatnoća da će kapljičnim putem zaraziti kolege, oboleli će po celom prostoru ostaviti tragove koji će nekome kad-tad naškoditi, čak i kad prođe nekoliko nedelja. Naime, uzročnici infekcija, bakterije i virusi dokazano mogu da prežive satima i danima, a ponekad čak i nedeljama na površinama kao što su ručke na vratima, tipke u liftu, stolovi, telefoni, tastature... Pored toga, neke bolesti mogu da budu zarazne i nakon što obolelom bude bolje, čak i kad više nema simptome bolesti.

Za bolest nema zamerki

Treba znati da su prehlada i grip (o koroni da ne govorimo), čiji su simptomi grlobolja, curenje iz nosa, glavobolja i kašalj, takođe zarazne bolesti. Razlika je u tome što je grip malo teži oblik, koji uzrokuje visoku temperaturu, slabost i bolove u mišićima. Mogućnost zaraze u zatvorenom prostoru je mnogo veća jer tamo boravi više ljudi, pa je i koncentracija bakterija i virusa u vazduhu, kao i na površinama koje dodiruju veća. Koliko će dugo živeti, zavisi od više faktora, kao što je postotak vlage u vazduhu, vrste površine na kojoj se nalaze... Dakle, ako ste bolesni, ostanite kod kuće i izlečte se. To je vaše ljudsko pravo i nijedan poslodavac vam to ne sme zameriti.

Kurir.rs/N.B.

08:19 ZBOG OVOGA JE 12 PUTA VEĆA ŠANSA ZA RAZVOJ TEŠKE KLINIČKE SLIKE! Genetičar objasnio na koji način može da se BLOKIRA VIRUS