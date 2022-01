PENIS MI SE SMANJIO NAKON ŠTO SAM PRELEŽAO KORONU: Muškarac (30) otkrio koliko mu CENTIMETARA FALI, evo šta kažu UROLOZI!

Nakon spekulacija da kovid-19 može potencijalno da utiče na muški polni organ i na reprodukciju, iskustvo jednog 30-godišnjeg muškarca potvrđuje ove navode.

Muškarac se suočio sa dugotrajnom nuspojavom korona virusa - smanjenjem penisa. On se virusom zarazio u julu 2021. a nakon što je hospitalizovan, muškarac je primetio da mu se penis smanjio za 3.8 centimetra, prenosi Mondo.

"Čini se da je problem trajan. Penis mi se smanjio. Očigledno je to zbog vaskularnog oštećenja, a čini se da moji lekari misle da je trajno", objašnjava on.

Prema rečima urologa, više muškaraca je otkrilo da im je koronavirus uticao na erekciju, a u novembru mesecu, povodom Nacionalnog meseca impotencije, nekoliko američkih urologa upozorilo je muškarca na vakcinaciju. Kako su rekli, bolest može uzrokovati erektilnu disfunkciju, o čemu je govorio i urolog dr Aleksandar Milošević.

Lekari su došli do nekoliko mogućih teorija o tome kako covid-19 može da doprinese smanjenju muškog polnog organa, iako nijedna od njih još nije dokazana. Urolozi smatraju da bi erektilna disfunkcija nakon virusa mogla da bude povezana s vaskularnim učincima bolesti. Osobe s teškim oblikom korone mogu doživeti upalu u celom telu, posebno u srcu i oko njega, što može rezultirati blokiranim protokom krvi do penisa.

"Ako dođe do zapušavanja, te mikrokoagulacije mogu dovesti do smanjenja elastičnosti erektivnog tkiva, znači indirektno do smanjenja penisa, slabijeg punjenja krvi, slabije funkcije. Teoretski je sve to moguće", rekao je jednom prilikom urolog dr Aleksandar Milošević.

