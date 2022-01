PREPOZNAJTE NA VREME DA LI VAM JE PAS BOLESTAN: Ovo su prvi znaci i nemojte ga lečiti SAMI!

Nemojte sami da lečite svog ljubimca. On je živuljka koja se muči u tišini, a vi se potrudite da što pre primetite da nešto nije u redu i reagujte na vreme.

Iako vaš pas ne može da kaže šta ga boli, nije teško da uočite najtipičnije znake kada mu nije dobro. Zato na vreme treba primetiti signale da s njim nešto nije u redu. Brzo će vam biti jasno da je bolestan, samo je pitanje da utvrdite u čemu je problem. U zavisnosti od onoga što mu se dešava, ili ćete ga odmah odvesti veterinaru, ili ćete sami da mu promenite loše navike.

Promenjeno ponašanje

Navikli ste da vas pas radosno mašući repom i skačući okolo od sreće dočekuje na vratima, a sada to ne čini. Naprotiv, nije nimalo raspoložen prema vama, krije se i reži. To je siguran znak da ga nešto boli. Skoro stalno spava, čime pokušava sam da se leči ili mu je svaki pokret bolan. Nema apetit, slabo uzima vodu, izbegava granule i tvrdu hranu, što možda ukazuje i na problem sa zubima. Često cvili i oglašava se bolnim lavežom. Za psa je normalno da dahće, ali ako to čini a nije se kretao, definitivno postoji problem. Plitko disanje upozorava da ga nešto boli.

foto: Shutterstock

Izgled se menja

Govor tela kod psa takođe je značajan simptom. Ljubimci koji su u bolovima izgledaju ukočeno i savijeno, a često zauzimaju položaj molitve, sa prednjim šapama na podu i podignutim zadnjim delom. Na taj način rastežu stomak, što znači da ih tamo boli. Otečene noge, šape i lice znak su upala. Hramanje na jednu ili obe noge, ako nema vidljivih rana, može da ukaže na degenerativne procese kao što je artritis, ali i nešto gore. Kada pas izbegava da se popne uz stepenice i smanji svako kretanje, vodite ga veterinaru. Ako drhti i trese se ne znači samo da mu je hladno, već to može da bude simptom nečeg ozbiljnog, poput trovanja, pankreatitisa ili bolesti bubrega.

foto: Shutterstock

Češanje i svrab

Psi koji imaju buve, krpelje, gnjide ili parazite, češu se mnogo više nego što je uobičajeno. Svrab takođe pokazuje da je možda u pitanju neki dermatitis, bilo zbog nedostatka vitamina u hrani bilo zbog alergije. Okupajte ga u blagom medicinskom šamponu bez mirisa i unesite više mesa a manje ugljenih hidrata u ishranu. Ako to ne pomogne, veterinar će utvrditi da li je uzrok svraba alergijske, neurološke ili bakterijske prirode.

Visoka temperatura

Dodirnite nos psa. Ako je vlažan i hladnjikav, nema temperaturu. Ali ako je suv i topao, telo mu je u groznici. Isto važi i za predeo iza ušiju. Osim toga, kada ima temperaturu pas je bezvoljan, drhti, može da povraća i curi mu nos. Ako imate specijalni rektalni toplomer za pse, odmah ga upotrebite. Visoka temperatura zahteva posetu stručnom licu.

foto: Shutterstock

Otečen stomak

Nekada je nadutost stomaka posledica prejedanja, ali ako je uz to pas letargičan, povraća, a desni su mu žućkaste, bele ili poplavele umesto uobičajene ružičaste boje, hitno idite veterinaru. Sami pregledajte psa laganim pritiskom prstiju na obe strane trbuha dok on stoji. Najpre pritisnite pa naglo opustite pritisak. Pas će odmah reagovati cviljenjem ako ga zaboli. Pregledom njegovog stomaka možete da osetite i da li ima višak tečnosti, kao i neku izraslinu.

Zadah iz usta

Kao i kod ljudi, neprijatan i jak miris iz usne duplje znak je da nešto nije u redu sa psećim želucem, jetrom ili bubrezima, naročito ako je to praćeno povraćanjem, žutilom beonjača i desni, kao i lošim apetitom. Ako je zadah voćni, treba proveriti ima li životinja dijabetes, naročito ako stalno pije vodu ili često urinira.

foto: Shutterstock

Trčanje u krug

Jeste da pas voli da lovi vlastiti rep, ali ako nakon zaustavljanja deluje ošamućeno, ide samo u jednu stranu, nakrivljeno, padne ili nema ravnotežu, verovatno je reč o problemima sa srednjim uhom, labirinitisom. Ako infekcija uveta nije razlog, treba sa veterinarom videti da li je u pitanju trovanje ili oštećenje glave.

Uriniranje po kući

Psu nije dovoljno što ga tri puta dnevno izvodite u šetnju da obavi fiziološke potrebe, već mokri tamo gde ne treba. Najčešće je to znak urinarne infekcije koja se relativno lako sanira antibioticima. Zapišavanje po kući može da znači i da je pas psihički ili emotivno uznemiren, uplašen i pod stresom, zbog velike buke poput grmljavine ili zvuka usisivača. Često je i posledica razdvajanja od vlasnika ili vlasnikove smrti. To je njihov znak protesta, sličan kao kod dece.

foto: Shutterstock

Jedenje izmeta

Poznato je da psi imaju naviku da pojedu svoj ili tuđi izmet. Ako to rade prečesto ili neprekidno, znači da im ishrana nije pravilna ni po količini, ni po kvalitetu. Nemojte mu dozvoljavati da ovo radi, posmatrajte dok ga šetate i pobrinite se da ima dovoljno hrane koju voli, igračaka za glodanje i poneke poslastice za koju znate da je obožava.

Ispuštanje gasova

Pas može neprijatno da iznenadi puštanjem gasova. Kada je to previše često, a pritom ima dijareju i izbegava hranu, odmah kod veterinara. Ako je zdrav, znači da ga previše hranite vlaknima. Zato mu nemojte davati ostatke od hrane ukućana. Ukoliko je halapljiv i unosi veliku količinu vazduha dok jede, hranite ga u manjim obrocima.

foto: Shutterstock

Hodanje na zadnjici

Kada se vuče na zadnjem delu tela, nešto mu iritira anus. Obično su u pitanju infekcije ili začepljene analne žlezde. Ovo zahteva istiskivanje njihovog gnojnog sadržaja, što uvek treba prepustiti veterinaru. Čim pas krene da liže otečeni anus ili ima otežano pražnjenje creva, proverite o čemu se radi u najbližoj veterinarskoj stanici.

Kurir.rs/Lena/Ljilja Jorgovanović

