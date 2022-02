PROBAJTE, NIJE TEŠKO: Evo kako ispravno da pokažete ljutnju, jer ako izgubite kontrolu ne piše vam se dobro

Sve češće se događa da smo nečijim postupkom makar blago iziritirani. Takav nam je horoskop, u takvom vremenu živimo. Ali ako stalno osećamo intenzivan bes, trebalo bi debelo da se preispitamo.

Ljuti danas možete da budete na sve i svakog: na koronu, na neku osobu, događaj ili - na samog sebe. Instinktivan i prirodan način reagovanja na saobraćajnu gužvu, zahteve šefa kojima nema kraja, na neprofesionalne i bezobrazne kolege, izgubljenu stvar... jeste da se ljutnete. Ali...

Određen nivo ljutnje, kažu psiholozi, je zaista neophodan u pokušajima da prebrodimo razne svakodnevne probleme i problemčiće, ali kad naše izražavanje ovog osećanja pređe u agresivnost, na scenu stupa ne samo kršenje socijalnih normi, već i zakona, a ako hoćete – i zdravog razuma.

Nije moguće, a verujte da nije ni korisno, napasti baš svakoga koji vam je upropastio raspoloženje, ili vas non stop nervira. Pojedinci ipak teže kontrolišu ljutnju, pa je veoma važno, pre svega za njih same, ali i za okolinu, da se konačno dozovu pameti i nauče kako ovo osećanje ispravno da pokažu.

To, naravno, ne znači da ljutnju treba upotpunosti da potiskuju: njeno nakupljanje može da izazove jaku emocionalnu napetost, a to može da dovede do prave provale besa.

Pasivna ljutnja je čest oblik, ”pokazuju” je oni koji u sebi kipe od besa, ali se ipak trude da se u društvu ponašaju uobičajeno mirno, bez ikakvih spoljašnjih, vidljivih manifestacija. Nesigurnost, ali i patološki strah od neke osobe čine da se pojedinci ovako ponašaju. Uzroke stručnjaci nalaze i u vaspitanju.

Bendžamin Frenklin: Šta god počne u ljutnji, završi u sramoti

Galama i grubost u razgovoru sa sagovornika obeležje su prave agresivne ljutnje. U ekstremnim situacijama, a svedoci smo da je takvih mnogo u poslednje vreme (sa tragičnim posledicama!), pobesnela osoba uništava sve oko sebe. I verbalno i fizički, kao rezultat nepostojanja samokontrole. U ovom slučaju neophodna je pomoć stručnjaka, ali i zakona.

Ako ljutnju svesno iskazute rečima, ali vodite računa da ne povredite sagovornika - vi kontrolišete svoju ljutnju. Ovakvo racionalno razmišljanje i ponašanje zaista je jedini ispravan način suočavanja s besom i ljutnjom - njime pokazujete da potujete druge, ali i sebe.

KONTROLA BESA

Redukovanje emocionalnog odgovora i fiziološkog uzbuđenja uzrokovanog besom treba da vam budu glavni ciljevi.

Stručnjaci se slažu da je opasan mit da je dobro izbacivati ljutnju iz sebe, što neki ljudi stalno ponavljaju kako bi opravdali svoju agresiju. Istraživanja upućuju da se tako uopšte ne razrešava sporna situacija, a može da eskalira do besa koji ne smiruje ni ljutu osobu, ni osobu na koju je neko ljut.

Zato je potrebno otkriti okidače sopstvene ljutnje, odnosno razviti strategiju kako bez velikog preterivanja završiti spor.

Umesto da psujete, bacate kletve (za neverovati je da se to radi i u Skupštini!), vičete kako je sve strašno, treba sebe ubediti da nije kraj sveta i da vaša ljutnja neće ništa rešiti.

Ne ponašajte se iracionalno, ne opravdavajte ljutnju, ne ponižavajte ljude i ne terajte ih od sebe, posebno one koji su uvek uz vas, spremni da pomognu. Hrabro se suočite s problemom i vaša ljutnja će se vremenom istopiti.

STRPLJENJE JE SPAS

Kad uhvatite sebe da vam glava postaje vruća, dobro udahnite, zaćutite na trenutak; ne govorite prvo što vam padne na pamet. U suprotnom, planuće rasprava, a gde je rasprava može da se probudi i agresija.

Nisu prazne priče da humor može da smanji ljutnju na više načina. Ako izbacite cinizam i sarkazam - pobedićete. Ujedno ćete smanjiti mogućnost da se osećate loše, a ubrzo ćete se uveriti kako vam se poboljšao kvalitet vašeg života.

OVO MOŽE DA VAM POMOGNE

•Dišite duboko i ponavljajte reči koje će vas inače opuštaju.

•Zamislite situaciju u kojoj se osećate smireno.

•Zapišite sve što vas uznemirava, racionalnije se razmišlja s papirom i olovkom u ruci.

•Vežbajte, fizičke aktivnosti apsorbuju bes (iskorištavaju ga kao pogonsko gorivo).

•Najbolje bi bilo da se uključite u humanitarni rad: pomoć drugima uklanja nagomilani stres i bes i izazva osećaj spokoja.

Kurir.rs/Lena/B.M.