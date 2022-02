ZAGRLITE SLOBODNO JASTUK: Dremanje, posebno popodne, mnogi doživljavaju kao beskorisno trošenje vremena! UŽASNO GREŠE!

Vreme koje odvajate da prigrlite jastuk tokom dana zaista ima blagotvorno dejstvo na zdravlje.

Oni koji bar tri puta nedeljno spavaju poslepodne, makar po pola sata, imaju 37 odsto manji rizik da dožive smrt kao posledicu oboljenja srca, u odnosu na osobe koje to ne čine, pokazuju brojne studije.

foto: Profimedia

Naučnici su izračunali i da samo šest minuta popodnevnog dremanja pozitivno utiče na pamćenje, a dvadesetak minuta, osim što poboljšava pamćenje, usporava rad srca i poboljšava i koncentraciju i raspoloženje.

Okruglo 40 minuta popodnevnog dremanja dovoljno je da se čitav organizam dobro okrepi. Nemojte samo da prekoračite ovo vreme jer ćete se posle osećati prilično umrtvljeno i dezorijentisano!

Povedite računa i da ćete teško zaspati ukoliko na popodnevni odmor odete isuviše rano. Ako to bude prekasno – dremanje će poremetiti poremetiti noćni san. Za one koji ležu kasnije i kasnije započinju dan – najbolje vreme da prigrle jastuk je od 14.30 do 16 sati.

foto: Profimedia

Ako niste u situaciji da se odmorite u svom krevetu – kratak predah na radnom mestu ili gde se već nalazite i opuštanje u tišini takođe će više nego blagotvorno delovati na zdravlje i povećaće vašu celokupnu efikasnost.

Kurir.rs/Lena/B.M.