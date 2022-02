DR PERIŠIĆ ZAPREPASTIO SVE OVOM IZJAVOM: Muškarci mogu da doje, evo kada se to i ZAŠTO dešava, svi bili u ŠOKU

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić gostovao je jutarnjem programu i govorio je o tome da u retkim situacijama žena može da doji kada nije u drugom stanju, ali i muškarac.

Doktor Perišić objasnio je da može da dođe do gubitka mleka kao posledica stresa koji prolaze porodilje rekao je na Tv Prva.

- Dva horomona koja žena luči, promaktin i oksitocin u hipofizi i to je interesantan spoj. Kada je beba na dojci, signal ide na hipofizu i mozak tada luči dva hormona, to je toliko snažno dejstvo, što je dokaz da veličina grudi ne deluje na proizvodnju količine mleka - rekao je on.

"Stres je glavni faktor da se količina mleka kod majki smanji", istakao je on.

Doktor je naveo da je tokom studiranja od profesora čuo da majka koja usvoji dete, a nije rodila, može da ga podoji.

Takvi slučajevi su retki, a to se postiže stimulisanjem bradavica, pa to utiče na hipofizu.

- Takođe postoji situacija i da je otac stavljao dete na svoju dojku, kada je mlečna žlezda, hipofiza dobra, dojenje je moguće, pa su sve krize koje na primer majke imaju sa mlekom prolazne - istakao je on.

"U majčinom mleku postoji sekretorni imunoglobin, to je antitelo koje se nalazi u krvi a u mleku je. U jednom mililtru majčinog mleka ima 100 puta više leukocita nego u krvi, a ti neutrofili i leukociti kada uđu kod odraslih i dece, oni brane organizam, to je veoma moćno sredstvo u odbrani".

On objašnjava da odrasle osobe ne bi trebale svakodnevno da konzumiraju majčino mleko, ali da ne bi bilo štetno i ako ga probaju.

