POSTOJE 4 SIGURNA ZNAKA DA IMATE TROMB: Doktorka objasnila zbog čega odmah treba otići na pregled ako osetite ove SIMPTOME

Otok, bol, crvenilo i osećaj težine u nozi su najčešći simptomi koji ukazuju na tromb. Ako ih primetite - trk kod lekara da vam uradi ultrazvučni pregled vena.

Kada dođe do stvaranja krvnog ugruška u veni govorimo o venskoj trombozi, a najčešći tip je duboka venska tromboza (DVT) donjih ekstremiteta.

Godišnja učestalost prve epizode simptomatske DVT kod odraslih je od 50 do 100 ljudi u populaciji od 100.000. Nešto češće se javlja kod žena starosti od 20 do 45 godina, a trudnice i žene koje koriste oralne kontraceptive imaju povišen rizik, piše Blic žena.

Ponekad se tromboza javlja bez jasnog uzroka, a u ostalim sličajevima značajni faktori rizika su trauma, dugotrajna imobilizacija, hirurške intervencije, kancer, inflamatorne bolesti, antifosfolipidni sindrom (poremećaj koji se javlja kao povratna venska ili arterijska tromboza i/ili gubitak fetusa), dugotrajna putovanja...

Prim. dr Sandru Radak, internista-angiolog otkriva koji su prvi simptomi koji ukazuju da se u nozi stvorio tromb.

- Otok, bol, crvenilo i osećaj težine u nozi su prve tegobe koje bolesnika dovode kod lekara i to su najčešći simptomi koji ukazuju da se u nozi stvorio tromb - objašnjava dr Radak.

Zato je, ako bolesnik navodi ove tegobe, važno što pre uraditi dobar ultrazvučni pregled vena koji će tačno pokazati da li postoji tromb, gde je lokalizovan i koje je starosti tj. da li je tromboza akutna (skorijeg datuma) ili hronična.

- Dijagnoza duboke venske tromboze, koja često stvara paniku i kod bolesnika i kod lekara, ne bi trebala da bude komplikovana, posebno ako uz kliničku sliku imamo dopler ultrazvučnu potvrdu.

Nakon što se potvrdi tromboza pacijenta bi trebalo uputiti angiologu ili vaskularnom hirurgu.

- Neophodno je i što pre uvesti antikoagulantnu terapiju da bi se sprečilo širenje tromba, ali i plućna embolija koja može biti fatalna komplikacija duboke venske tromboze. Nekada se daje i antibiotska terapija, kao i lekovi koji smanjuju otok tkiva uz kompresivne čarape.

Specijalista vaskularne medicine treba da proceni i koje laboratorijske analize pacijent treba da uradi i koliko često ih treba ponavljati.

- Jedna od analiza je i D dimer koji je produkt degradacije fibrina i povišen je u svim stanjima sa povećanom stvaranjem fibrina, kao što je i venska tromboza. Ova metoda, inače ima veliku senzitivnost, ali je limitirana specifičnošću, koja je niska od 35 do 55 odsto, jer je D dimer povišen i kod infekcija, kancera, traume, u trudnoći…O D- dimeru se mnogo piše poslednje dve godine pandemije, jer kod bolesnika sa izraženom kliničkom slikom, kovid-19, osim što dovodi do ozbiljnih promena na plućima, može uticati na krvne sudove, dovesti do citokinske oluje, narušavanja koagulacione kaskade i trombotičkih komplikacija.

