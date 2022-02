MUŠKARCI, NE BUDITE LENJI, NE ČEKAJTE DA VAS MUKA NATERA: Evo zašto morate redovno kontrolisati PROSTATU kad dođete u OVE godine

Pripadnicima jačeg pola prostata ume da zada prilično velike zdravstvene probleme. U pitanju je žlezda koja se nalazi ispod bešike i obično je veličine oraha.

Nekada je uglavnom mučila one između četrdesete do šezdesete godine, ali se danas sve više mlađih muškaraca suočava sa tegobama koje ona izaziva. Iz nje se luči tečnost koja omogućava pokretljivost spermatozoida, kako bi posle ejakulacije mogli da stignu do grlića materice. Problemi mogu da nastanu ako je žlezda uvećana ili upaljena, a kod starijih, česta pojava je i rak prostate.

Ona počinje da se uvećava posle 50. godine, a ovo stanje, poznato kao dobroćudna hipertrofija, ne zahteva lečenje ako ne izaziva tegobe. Međutim, ako ona otekne toliko da pritiska mokraćnu cev koja prolazi kroz nju, ometa protok mokraće i izaziva čestu potrebu za mokrenjem i danju i noću, pa izbacicanje mokraće postane sporije i slabije, potrebna je pomoć lekara.

Simptomi i rizici

Simptomi mogu biti osećanje težine iza mošnica i bol u krstima i stomaku koji se javlja i prilikom mokrenja. Mokraća može biti mutna, krvava i da miriše na ribu, a često dolazi i do povišene temperature. Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se bez odlaganja obratite urologu!

Prevencija i lečenje

Jedite namirnice bogate cinkom, beta-karotenom, flavonoidima i vitaminima C i E. Jedite više pasulja, koštuničavog voća i semenki, kao i tri porcije ribe nedeljno. Omega-3 masne kiseline, koje sadrži plava riba, jačaju imunitet i time vas štite od infekcije i drugih uzroka prostatitisa. Svakodnevno se krećite jer to pomaže prostati time što podstiče krvotok u karlici. I redovna ejakulacija je zdrava za prostatu. Da biste ubrzali ozdravljenje, jedite mnogo voća i povrća, kao i namirnice koje sadrže esencijalne masne kiseline, selen i cink. Trudite se da izbegavate fizički i psihički stres. Poželjno je da ostavite i cigarete. Izbegavajte odlaganje mokrenja kad vam je bešika puna, kao i naporno vežbanje s punim mokraćnim mehurom. Izbegavajte polne odnose bez zaštite, osim ako ste u dugotrajnoj monogamnoj vezi!

