OVAJ ADITIV SVAKODNEVNO UNOSIMO, A NISMO NI SVESNI KATASTROFALNIH POSLEDICA! Doktorka upozorila da menja DNK i izaziva KANCER

Aditiv titanijum-dioksid izbacuje se iz hrane u Evropskoj uniji. Ta odluka doneta je nakon nedavnih istraživanja koja pokazuju da je štetan po zdravlje ljudi. Proveravali smo kakve posledice može da ostavi i da li smo svesni štetnosti prekomernog konzumiranja aditiva.

foto: Kurir televizija

Titanijum-dioksid zvuči potpuno nepoznato, ali je našem organizmu itekako poznat. Svakodnevno ga konzumiramo kroz kolače, peciva, različite prelive za salate. Njegov efekat beljenja daje svežiji izgled hrani, ali ne i našem organizmu. Koliko onda pazimo na sastojke koje unosimo?

foto: Kurir televizija

Na listu aditiva koji ne smeju da se jedu, za pola godine će ući i titanijum-dioksid, barem u Evropskoj uniji. Upotrebljava se od 2009. godine, ali su istraživanja na pacovima, započeta 2017. godine u Francuskoj, ukazala da nije bezbedan kako se činilo.

foto: Kurir televizija

- Pokazalo se da veoma lako prolazi kroz gastrointestinalni trak i izaziva upalne reakcije. To su poslednja istraživanja i još uvek se ne zna da li stiže do mozga. Smatra se da u velikim koncentracijama deluje genotoksično, odnosno deluje na DNK čoveka i dovodi do pojave karcinoma - rekla je za Kurir televiziju dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi.

foto: Kurir televizija

U malim koncentracijama, navodi naša sagovornica, ne bi trebalo da bude toliko štetan, ali s obzirom na to da je, osim u prehrambenoj, jednako zastupljen u kozmetičkoj industriji, stomatologiji i građevini, može postati opasan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:50 Doktor Saša Milićević: Uočen prekomeran rast dece