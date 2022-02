POSLE OVIH AKTIVNOSTI SE HVATAMO ZA ČAŠU VODE, A TO NE BISMO SMELI: Ovu grešku svi pravimo, a DOKTOR upozorava na MOGUĆE POSLEDICE

"Pijte više vode" je parola koja se najčešće čuje i preporučuje se kao pomoć kod mnogih tegoba. Ako se osećate dehidrirano, ako imate glavobolju, ako vam koža izgleda suvo ili mučite muku sa zatvorom - popijte više vode.

Nutricionisti i lekari najčešće preporučuju da svakog dana pijemo osam čaša vode, a neki stručnjaci smatraju da je količina upitna i da zavisi od osobe do osobe. Bez obzira na ova oprečna mišljenja lekara, ono što je nepobitno jeste redovna hidratacija organizma.

foto: Profimedia

Voda je neophodna za metabolizam i normalne fiziološke funkcije. Ona obezbeđuje unos esencijalnih materija kao što je kalcijum, magnezijum i fluor, i pomaže da se izbace toksini iz vitalnih organa.

Voda donosi hranljive materije do ćelija, hidrira kožu, održava normalnu telesnu temperaturu kao i pritisak, ali bez obzira na sve te benefite postoje situacije kada zapravo ne bi trebalo da pijete vodu, odnosno kada bi njen unos trebalo da svedete na minimum.

foto: Shutterstock

Nefrolog Vadim Cvetkov objašnjava u kojim slučajevima bi velika količina tečnosti nanela više štete nego koristi organizmu.

On preporučuje da pre svega obratite pažnju na boju urina. Ako je svetložut i može da se opiše kao providan, onda to ukazuje na dovoljan unos tečnosti. To jest, ne morate da preterujete i "jurite" preporučeni unos od osam čaša i više.

Naravno, situacija u kojoj se ne preporučuje "nalivanje" vodom jeste i kada ste već uneli dovoljno druge tečnosti - čajeva, sokova i slično. Kao i kod dehidratacije, višak vlage u ćelijama će dovesti do disbalansa elektrolita.

foto: Profimedia

Nefrolog je ukazao i na grešku koji mnogi prave, a to je da piju vodu odmah nakon jela. U ovom slučaju doći će do nadimanja i osećaja težine u stomaku. Efekat ubrzanja metabolizma, koji se vezuje za unos vode, ovog puta će izostati, i samo će se stvoriti veće tegobe.

Još jedna greška koju gotovo svi koji su fizički aktivni prave jeste da uzimaju tečnost dok vežbaju.

Doktor Cvetkov kaže tokom intenzivnog treninga ne treba piti puno vode, pošto telo gubi važne soli i elemente u tragovima. U tom slučaju svakako je bolje konzumirati specijalna pića za sportiste koja nadoknađuju ove nutrijente.

(Kurir.rs/Mondo)

