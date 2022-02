UZMITE ZDRAVLJE U SVOJE RUKE I OPORAVITE VAŠ IMUNI SISTEM NA VREME!

Neću pogrešiti ako kažem da nas je pandemija korona virusom naučila i nešto dobro. A to je da se više bavimo zdravljem i jačanjem našeg imunog sistema. Kao neko ko je i sam imao COVID infekciju, naučila sam da u toku bolesti važi samo jedno pravilo, a to je da nema pravila. I da jedina stvar koju možemo da uradimo za sebe je da sprovodimo sve mere zaštite, nosimo maske, održavamo higijenu ruku, i ono najvažnije, održimo naš imuni sistem jakim i zdravim.

Adekvatna suplementacija, je nešto što sam i sama sprovodila tokom same bolesti, ali i nakon preležane COVID infekcije, ističe na početku razgovora Katarina Bajec, lekar specijalista i autorka emisije Zdravo misli na kanalu Nova S.

Post-COVID je nova dijagnoza, sa kojom se najveći broj pacijenata muči i po nekoliko meseci nakon preležane bolesti. Umor, bezvoljnost, manjak koncentracije, loš san, zamaranje, samo su neke od tegoba sa kojima se u post-COVID periodu srećemo.

Šta je to što možemo uraditi u ovom periodu kako bi pomogli sebi?

Najpre, to je vitamin C, koji naše telo ne proizvodi, i zato ga moramo uneti hranom ili suplementacijom, u dovoljnoj količini. Vitamin C učestvuje u mnogim reakcijama imunog sistema, povećava proizvodnju leukocita (belih krvnih zrnaca) i drugih ćelija imuniteta, a deluje i kao moćni antioksidant, koji štiti naše ćelije od oksidativnog stresa-glavnog krivca za nastanak hroničnih bolesti.

Zatim, preporučuje se vitamin D. Živimo u epidemiji deficita vitamina D, i zato moramo da mislimo o adekvatnoj suplementaciji na vreme. Vitamin D3 je neophodan za zdravlje naših kostiju, ali i našeg imunog sistema. On pospešuje imuni odgovor i proizvodnju određenih imunih ćelija. Brojne studije su pokazale da vitamin D sprečava nastanak respiratornih infekcija, ali i da ima antimikrobno dejstvo.

Pored vitamina, ne smemo da zaboravimo na neophodne minerale: cink, selen i mangan.

Cink je vitalni mineral, koji naše telo ne proizvodi, i zato moramo da obezbedimo njegov unos putem hrane i suplemenata. On učestvuje u više od 300 enzimskih reakcija, unutar metaboličkih reakcija i varenja. Pored toga, neophodan je za pravilan razvoj i funkciju imunih ćelija. Cink štiti organizam od oksidativnog stresa, glavnog uzročnika bolesti modernog doba.

Selen učestvuje u metaboličkim reakcijama u jetri, i neophodan je za adekvatnu funkciju određenih enzima u jetri. Štiti od oksidativnog stresa, pospešuje imunitet, ali povoljno utiče i na poboljšanje koncentracije i kognitivnih performansi, kao što su učenje i pamćenje.

Mangan je mineral koji takođe ima antioksidativno dejstvo, i neophodan je za noramlno funkcionisanje mozga i nervnog sistema.

BiVits® RECOVERY je moj izbor zbog toga što u jednoj tableti sadrži sve što je neophodno da se imuni sistem nakon preležane infekcije koronavirusom što brže i adekvatnije oporavi. Jedna tableta sadrži vitamin C, vitamin D, cink, selen i mangan. Međutim, tu nije kraj.

BiVits® RECOVERY je jedinstven jer pored ove kombinacije vitamina i minerala, sadrži i N-acetil cistein. U pitanju je aminokiselina koja pomaže u eliminaciji toksičnih materija, i time sprečava ili smanjuje oštećenje jetre i bubrega. Doprinosi eliminaciji sekreta iz disajnih puteva i pomaže u sprečavanju oštećenja pluća. Pored toga, pojačava imuni odogovor i sprečava nastanak oksidativnog stresa (oštećenja ćelije usled nakupljanja slobodnih radikala).

BiVits® RECOVERY sadrži sve ono što nam je neophodno kao pomoć da se naš organizam oporavi od oštećenja nastalih korona virusom. Zato, uzmite zdravlje u svoje ruke, uzmite RECOVERY i oporavite vaš imuni sistem na vreme!

