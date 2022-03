DA KORIST NE POSTANE ŠTETA: Prepoznajte ZNAKE prekomernog vežbanja i saznajte kako da SPREČITE neke probleme koji mogu nastati

Preterano vežbanje se obično sreće kod osoba koje ranije nisu bile fizički aktivne, kod onih koji pokušavaju previše agresivno da dođu u formu, ili žele da se reše viška kilograma na brzu brzinu. Ne smeju se zaboraviti ni oni koji su pretrenirani, ili im je vežbanje postalo opsesija.

Bez obzira kojoj grupi pripadate, možete da osećate slične tegobe. Prepoznajte simptome na vreme, a tu su i načini kako da ih prevaziđete.

Prvi znak je produžena bol u mišićima nakon treninga, koja traje tri do četiri dana. Javljaju se i umor, razdražljivost, gubitak energije – iscrpljenost je siguran znak da gurate svoje telo prebrzo i predaleko, izvan granica mogućnosti. To može da dovede do smanjenog imunološkog odgovora; razboljevanje je više nego očigledan znak da ste preterali.

Česte ili ponavljajuće povrede takođe upozoravaju, ali i rano umaranje kad počnete da vežbate. Da nešto nije u redu, uz prevremeni zamor mišića opominje i to što ne dolazite do željenog rezultata (koji ste pre postizali).

Posebno treba da povedete računa ako vam se zbog preteranog vežbanja povećava broj otkucaja srca u mirovanju

Češće bavljenje fizičkim aktivnostima bi trebalo da smanji broj otkucaja srca kad mirujete, ali prekomerno vežbanje može da ima suprotan efekat i upućuje na nastanak ozbiljnih problema u vašem kardiovaskularnom sistemu. Tad je zaista neophodno da se javite lekaru.

Ne bi bilo loše da to učinite i ako vam je prioritet vežbanja iznad svega. Ako odbacujete ili izbegavate društvenih aktivnosti radi vežbanja, to obično signalizira da postoji prinuda ili nezdrava ravnoteža između ove aktivnosti i privatnog života.

Razgovor sa psihologom će vam pomoći ako ste primetili da se kod vas, zbog vežbanja, javljaju znaci depresije i anksioznosti.

Vežbanje je, a i trebalo bi da bude, pojačivač raspoloženja, ali preterivanje može da učini da se osećate tužno ili letargično. Oni koji se bore sa poremećajem preteranog vežbanja takođe mogu da se osećaju anksiozno i nervozno pri samoj pomisli da bi mogli da propuste trening.

Šta možete da uradite kad preterano vežbanje ostavi trag?

Dobra vest je da možete da preokrenete negativne efekte prekomernog vežbanja. Prva stvar koju treba da uradite je da se dobro odmorite. Napravite sedmodnevnu ili čak dvonedeljnu pauzu, to može da bude dovoljno da se raspoloženje, nivo energije i motivacija vrate na za vas tipične, normalne nivoe. Ali ako i dalje osećate simptome pretreniranosti, obratite se svom lekaru da vidite da li treba da uzmete više slobodnog vremena, ili postoji neki osnovni problem koji treba da se reši.

Ako ste među onima koji vežbaju baš svaki dan, uzmitete bar 24 h nedeljno slobodno i obezbedite najmanje šest sati između treninga za adekvatan oporavak.

Dosta sna noću takođe će da osigura da vaše telo povrati energiju koja mu je potrebna da pređe kroz vežbe koje želite da uradite, ali i da sanirate posledice preterivanja. Preporučuje se spavanje od sedam do devet sati.

Uz odmor, fokusirajte se i na pravilnu ishranu. Unosite samo onoliko kalorija koliko vam je potrebno kad niste preterano fizički aktivni. Važno je i hidratacija – i kad vežbate i kad mirujete. Voda je ključna za brojne procese u vašem telu, posebno dok ste u pogonu, a može i da pomogne u ublažavanju bolova u mišićima.

Izbegavajte i vežbanje na ekstremnoj vrućini ili hladnoći, jer time više opterećuje telo, smanjite ga kada se nosite sa stresnim situacijama.

