I VAS OVO MUČI? Zbog čega se sve javlja KRVARENJE iz desni i kako najbolje možete da ELIMINIŠETE izuzetno čest problem

Ako se problem javlja povremeno, sigurno ste grubo prali zube. Vitamini C i K popravljaju stvar, ako ne – pravac kod doktora, možda je u pitanju početak ozbiljnih oboljenja.

foto: Shutterstock

Ako ste primetili da su vam desni otečene, ili čak i krv na četkici i u umivaoniku tokom isparanja zuba, nemojte odmah da paničite. Desni su veoma osetljive, dovoljno je da samo malo oštrije perete usnu šupljinu i – problem je tu.

Pravilnom i intenzivnom higijenom sve brzo može da dođe na svoje mesto, neophodna je i upotreba pravih pomagala. Pre svega, treba da znate kako da odstranite bakterije iz usta jer krvarenje desni može da pređe u žešću upalu i razgradnju ovog veoma značajnog potpornog tkiva zuba. S desnima propadaju zubno meso, parodontalni ligament, alveolarna kost.

Posetite stomatologa najmanje dva puta godišnje ako nemate tegobe

foto: Profimedia

Vaša četkica za zube ne bi smela da bude previše oštra. Ako je takva, bacite je (sve četkice se inače menjaju najkasnije na dva meseca), odaberite onu koja

će do prostora između zuba i desni da dopire bezbolno uz pomoć tankih vlakana. A ako se plašite da opet ne izazivete krvarenje detaljnim trljanjem, upotrebite konac za zube – to je odličan izbor, baš kao i električna četkica za zube.

NIJE SVE U ČETKICI

Da ipak nije sve u četkici, pokazuje nam primer osoba koje nose proteze. Ako su im ova dentalna pomagala uska ili tesna, takođe će se desni oštetiti i doći će do krvarenja. Stomatolog ili ortodont male probleme mogu da reše za tili čas, u suprotnom – nema vam druge nego da napravite novi otisak.

foto: Profimedia

Hormonski poremećaji takođe utiču na pojavu krvarenja iz desni, trudnoća ih čini posebno osetljivim. Crvenilo na četkici može da se primeti i tokom intenzivne upotrebe nekih lekova, pre svega onih koji razređuju krv (aspirin, heparin, varfarin), a koji se često prepisuju kardiovaskularnim bolesnicima.

Nemojte se igrati s ovim stvarima, obavezno se posavetujte s lekarom šta da radite i kako da pravilno negujete i spasite desni jer ako one propadnu – propašće još mnogo toga u vašem organizmu. Kompletna krvna slika i detaljan fizički pregled pokazaće vam u kakvom ste stanju, a lekar će odrediti najefikasniju terapiju.

foto: Profimedia

LISTA MOGUĆIH UZROKA

-Težak oblik gingivitisa, uz nabrekle i krvareće desni karakterišu i otekli limfni čvorovi oko samih desni i na vratu.

-Karijes (propadanje zuba) se javlja kao tačka; postaje veća rupa ako se ne leči, a onda stradaju i desni.

-Nizak broj trombocita ili trombocitopenija uključuje teško krvarenje iz desni.

Ovo sigurno ne želite da vidite u svojim ustima:

foto: Shutterstock

-Preterano znojenje noću, mučnina, gubitak težine, bol u kostima, nastanak modrica i, naravno, česta krvarenja iz desni simptomi su leukemije.

-Idiopatska trombocitopenijska purpura (ITP) kod koje se krv ne zgrušava na normalan način takođe može da izazove preterano krvarenje desni.

-Oboljenja jetre, nastala zbog dugotrajne upotrebe toksina (alkohol ili lekovi) i virusnih infekcija, takođe se reflektuju na desni. NAJBOLJI POMOĆNICI

Nedostatak vitamina C i K takođe dovodi do krvarenja desni, zato proverite njihov nivo u krvi ako ste sigurni da pravilno negujete usnu šupljinu. Vitamin C možete da nadoknadite konzumiranjem citrusa, paradajza, paprike, krompira, brokolija, jagoda...

foto: Profimedia

Hrana bogata vitaminom K podrazumeva zelenu salatu, kelj, spanać, blitvu, gljive potočarke, soju, ulja repice i maslina. Ako se zbog koronavirusa suzdržavate od odlaska na pijacu, nabavite suplemente.

Kurir.rs/B.M.

Bonus video:

01:58 Doktor Belojević o novom mutiranom soju omikrona: Stiže i kod nas, a smrtonosan je