DR PREDRAG VUKOMANOVIĆ UPOZORAVA: Ne naručujte infuzije preko INTERNETA, prevaranti koriste lakoverne i teško obolele!

Na društvenim mrežama se reklamira prodaja, takozvane, vitaminske infuzije, koja jača imunitet, pomaže kod mamurluka, smanjuje simptome depresije i slično.

Primarijus dr Predrag Vukomanović, specijalista toksikološke hemije, objašnjava koliko je opasno bez preporuka i nadzora lekara primati ovakve preparate.

foto: Printscreen/RTS

Parenteralni način primene lekova je kada se oni injekciono ubrizgavaju ili u mišić, ili direktno u krvni sud, objašnjava gost Jutarnjeg programa, prim. dr Predrag Vukomanović. Supstanca koja se daje direktno u krvotok je sto procentno bioraspoloživa jer ne prelazi bilo kakve barijere i direktno je raspoloživa.

„Infuziju smeju da daju samo i isključivo licencirani lekari i medicinske sestre i to, po preporuci, u zadravstvenim ustanovama, mada ukoliko lekar proceni, infuzija se može dati i u kućnim uslovima“, naglašava dr Vukomanović.

Infuzije su bistri rastvori koji najčešće u sebi sadrže različite elektrolite – fiziološki rastvor i slično, ili mogu sadržati različiti procenat glukoze.

„Pored toga, u infuziji se mogu naći i određeni lekovi, antibiotici i vitamini. Infuziju daje i propisuje isključivo stručna osoba, odnosno lekar. Svaka druga primena infuzije, bilo da je polivitaminska ili bilo koja druga je potpuno neregularna i zakonski zabranjena“, naglašava gost Jutarnjeg programa.

Koji vitamini se mogu dati putem infuzije

Kada se govori o vitaminima koji smeju da se nađu u infuziji, to su samo i isključivo hidrosolubilni vitamini, odnosno vitamini rastvorljivi u vodi, a to su vitamin C i vitamini iz grupe B.

foto: Printscreen/RTS

„Ono što nikako ne sme da se nađe u infuziji to su bilo kakvi obojeni rastvori, čestice koje mogu da uđu u krvotok i izazovu eventualno emboliju. Zatim ne mogu da se nađu liposolubilni vitamini ni u kom slučaju. To su vitamini koji su rastvorni u mastima, vitamini A, D, E i K“, naglašava toksikolog.

Ukoliko vidimo oglas na internetu, doktor Vukomanović napominje da prvi znak upozorenja treba da nam bude pre svega medij gde se oglas objavljuje. Drugo, svaki licencirani lekar ima svoje ime i prezime i ustanovu u kojoj ordinira i on će se svakako potpisati ispod toga.

„Treće, te vitaminske bombe imaju već definisan sastav i jačinu, a potpuno je nenormalno da lekar bez prethodnog pregleda daje već pripremljen koktel u infuziji“, ističe doktor.

Žrtve su najranjivije kategorije Žrtve ovakvih oglasa su uglavnom najranjiviji i najteži bolesnici i njihove porodice koje u stanju očaja potežu i za poslednjom slamkom za koju misle da može da im ponudi spas, smatra doktor Vukomanović I to je upravo prostor gde rade i vrlo dobro vršljaju prevaranti, ljudi bez morala, koji na tuđoj muci dosta zarađuju, iako su sigurni da to što prodaju apsolutno nema nikakvog efekta.

Na kraju, to je vid reklamiranja lekova što je zakonom zabranjeno. Postoje tačno definisana pravila kako se, kada i šta može reklamirati. Mogu se reklamirati isključivo lekovi koji se mogu uzeti bez lekarskog recepta, a vitamini koji ulaze u sastav tih infuzija koje se reklamiraju na društvenim mrežama, oni su svi registrovani kao lekovi i ni u kom slučaju se ne smeju reklamirati.

Kalijum-jodid i strah od radijacije

Jod spada u esencijalne mikroelemente, elemente koji su neophodni našem organizmu, a organizam ih ne stvara i zato moramo da ih unosimo putem ishrane. Takav jod se unosi u organizam, dolazi do štitne žlezde i tu učestvuje u izgradnji hormona štitne žlezde, objašnjava dr Predrag Vukomanović. Čak 80 odsto joda je koncentrisano u štitnoj žlezdi.

Radioaktivni jod može da dospe u naš organizam kao radioaktivna čestica joda koja je nastala usled neke nuklearne katastrofe ili akcidenta. Takav jod ulazi u štitnu žlezdu na potpuno isti način kao i elementarni jod koji unosimo putem hrane.

foto: Printscreen/RTS

„S tim što kada radioaktivni jod uđe u štitnu žlezdu, može da dovede do katastrofalnih konsekvenci, do razvoja različitih karcinoma štitne žlezde, o čemu svedoče iskustva iz Černobilja i Fukušime, na primer“, dodaje doktor.

Upravo tu na scenu stupa kalijum-jodid koji ukoliko se popije jod iz te tablete će potpuno da saturira, zasiti štitnu žlezdu i popuni je jodom, tako da eventualni radioaktivni jod, ako ga unesemo, nema više mesta gde da se veže.

„Vrlo važna stvar je da znamo da taj kalijum-jodid nije nikakav čudotvorni lek. On ne štiti od radijacije. On štiti isključivo samo jedan organ, štitnu žlezdu i štiti samo od jedne vrste radioaktivnih čestica, od čestica radioaktivnog joda. A znamo da prilikom nekog nuklearnog akcidenta, radioaktivni jod je samo jedna od mnoštva čestica koje se pri tome oslobađaju“, zaključuje prim. dr Predrag Vukomanović.

Kalijum-jodid nije registrovan u Srbiji, ali jeste u okruženju i svuda ima režim izdavanja na lekarski recept.

foto: Printscreen/RTS

